Cs propone al Congreso una declaración institucional contra los "crímenes de guerra" de Putin en Ucrania

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha propuesto este lunes a los partidos con representación parlamentaria en el Congreso realizar una declaración institucional de condena a los "crímenes de guerra" del presidente ruso, Vladimir Putin, en la guerra iniciada en Ucrania, tras las imágenes de cadáveres de civiles esparcidos por las calles.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, cuya propuesta, que "tiene que salir por unanimidad", busca instar al Gobierno a que "no se dejen de perseguir" estos crímenes, "tal y como están pidiendo altos cargos de la Unión Europea y de todo el mundo", ha apuntado.

Frente a la "barbarie" de Rusia no puede haber "tibieza". "No se puede permanecer impasible, hay que forzar a que las instituciones internacionales actúen y que no queden sin castigo los responsables de un crimen de lesa humanidad y un genocidio", ha señalado Bal.

Más de 300 cadáveres han sido recuperados en la ciudad ucraniana de Bucha, en los alrededores de la capital, Kiev, desde la retirada del Ejército ruso de la localidad, en medio de las acusaciones contra Moscú por su supuesta responsabilidad en las matanzas.

Bal ha lamentado las "imágenes devastadoras" ocasionadas por las "aspiraciones imperialistas" del "asesino y criminal de guerra Putin", que está "derramando sangre de inocentes" en Ucrania "sin sujetarse a las más mínimas normas del derecho internacional".