CS propone una Ley de Armonización Sanitaria para "homogeneizar el acceso a la sanidad en España"

PALMA, 18 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos (CS) ha propuesto este sábado, en un encuentro por la sanidad, en Palma, una Ley de Armonización Sanitaria que permita, en palabras de la portavoz política de la formación liberal, Patricia Guasp, "homogeneizar el acceso a la sanidad en España".

"Basta ya de un sistema de sanidad precario, que persiste en la fragmentación y en las desigualdades territoriales, porque nadie se merece ser tratado como un ciudadano de segunda o de tercera en función del código postal de su domicilio", ha manifestado Guasp, quien se ha marcado como principal objetivo "derribar las barreras construidas entre comunidades en un mismo país".

La también candidata a presidir el Govern se ha negado a entrar en el "juego político de PP y PSOE, quienes utilizan la sanidad como una arma arrojadiza". "Nosotros, CS queremos un marco sanitario común para dar solución a las siete grandes deficiencias de un sistema que ha funcionado bien durante 40 años pero que necesita una reforma para afrontar el déficit de médicos de familia o las listas de espera", ha explicado.

En este sentido, se ha mostrado convencida de que "la solución al problema de la sanidad en España pasa por implementar una Ley de Armonización Sanitaria, que permita a los ciudadanos disponer de una tarjeta sanitaria única y a los profesionales de la sanidad disponer de un historial clínico digital único". Todo, ha añadido, con el fin de "igualar a los ciudadanos para que tengan las mismas condiciones de acceso a la sanidad y a los profesionales sanitarios las mismas condiciones de trabajo en las comunidades autónomas.

"Basta de competencia desleal entre comunidades. No puede ser que, por ejemplo, un profesional sanitario perciba 4.400 euros en el País Vasco y en otras comunidades no llegan ni a los 3.000 euros brutos", ha incidido.

Así mismo, Guasp ha reivindicado la actualización del complemento de insularidad de Baleares que, ha denunciado, "lleva congelado desde el año 2006, haciendo que se agrave el déficit de profesionales", ha apostillado.

Finalmente, la portavoz nacional de CS ha reclamado "acabar con las barreras lingüísticas" a las que tienen que enfrentarse los profesionales sanitarios que vienen a trabajar a Baleares procedentes de otras CCAA, dado que, a su modo de ver, "se trata de un peaje que tienen que pagar los gobiernos con la presencia de los partidos nacionalistas".

Guasp ha estado acompañada en este encuentro por la sanidad, en Palma, por el portavoz de Sanidad de Ciudadanos, Guillermo Díaz, quien ha lamentado que el Gobierno de España "haya confundido descentralización con desmantelamiento".

"El Ministerio de Sanidad no existía. Así ha quedado evidenciado con la pandemia, cuando al frente del mismo estaba un filósofo y después una licenciada en Derecho, quienes se han servido de su hipervisibilidad para después ser candidatos a la Generalitat y a la alcaldía de Las Palmas, respectivamente", ha censurado el liberal, quien también ha lamentado "el Ministerio no disponía de recursos personales ni informáticos". "El sistema sanitario español no existe, se ha desmembrado en 17 sistemas distintos", ha enfatizado.

"Lamentablemente, el Gobierno parece tener alergia a la igualdad en materia sanitaria, porque depende de partidos cuyo leitmotiv es la desigualdad", ha dicho Díaz, en referencia a la Ley de Equidad Sanitaria que limita las privatizaciones y conciertos. "Qué estupidez pensar que algo solo es público cuando te lo da un funcionario", ha señalado, advirtiendo que "no se pueden eliminar los conciertos sanitario".

Por otro lado, el portavoz de Sanidad de Ciudadanos se ha referido a la salud mental, denunciando que "a día de hoy, el psicólogo es un bien de lujo". Por ello, la formación naranja ha pedido implementar un cheque de bienestar por valor de 250 millones de euros para que "en caso de que no haya disponibilidad de un psicólogo en la pública se pueda ir a la privada, gracias a la financiación pública".

"El 024, la línea de atención a la conducta suicida en España está colapsado y no dispone de presupuesto. Tampoco existe un protocolo de actuación para que las fuerzas y cuerpos de seguridad y emergencias atiendan estas situaciones, a pesar de que esta es la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 y 29 años de edad y la primera causa de muerte no natural en el resto de franjas de edad", ha lamentado y ha asegurado que "con 100 millones de euros se podría dar formación en esta materia".

Con otros 115 millones de euros, ha subrayado, "sería posible también implementar la Ley ELA que sigue bloqueada con la connivencia de todos los partidos que sostienen la mesa del Congreso más de un año". "Aprueben de una maldita vez la Ley, es inaceptable", ha concluido.

Precisamente, en el encuentro por la sanidad organizado por parte de CS este sábado en Palma también ha participado la presidenta de la Asociación ELA Baleares, Cati Rigo.

Cati Rigo ha denunciado la "falta de empatía y humanidad" que supone tener una Ley como la de la ELA paralizada en el Congreso de los Diputados. "Cada día que pasa mueren tres personas por culpa de esta enfermedad para la que no hay cura y que supone a los enfermos tener que afrontar costes anuales de en torno a 35.000 euros para garantizarse una calidad de vida digna".