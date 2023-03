CS recela del PP y anima a Podemos a apoyar una investigación por 'Mediador' distinta a la de los 'populares'

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, considera que el PP ha sido "reticente" a impulsar desde un primer momento una comisión de investigación en la Cámara Baja por la trama 'Mediador' y cree que los 'populares' han ido "arrastrando los pies", y por ello ha desvelado que está en contacto con Unidas Podemos para que apoye la propuesta alternativa que defiende el partido naranja.

Ciudadanos fue el primer partido que habló de crear una comisión de investigación por esta trama canaria de corrupción, a la vista de que la investigación judicial ha destapado reuniones en despachos del Grupo Socialista y cenas con diputados de este partido seguidas de fiestas que incluían droga y prostitución.

Pero el partido 'naranja' no logró las firmas necesarias y ha sido el PP quien ha registrado la iniciativa este miércoles. La portavoz 'popular', Cuca Gamarra, alega que este caso "no se puede tapar" y que es momento de que el Congreso "no mire hacia otro lado" porque en sus dependencias también "actuaba esta trama".

Arrimadas ha enviado una carta a sus homólogos de los demás grupos para que apoyen la constitución de una comisión de investigación y están en conversaciones con Foro Asturias y los diputados expulsados de UPN ara formalizar el registro de la iniciativa.

En rueda de prensa desde la Cámara Baja, Arrimadas ha señalado que espera que el PP "rectifique", "deje de arrastrar los pies" y "entienda" que la petición de Ciudadanos "es la correcta". También ha expresado "extrañeza" al ver "grupos", sin especificar, que se muestran "reticentes" o directamente "no estén dispuestos" a apoyar una porque es "lógico" que sea el Congreso el que depure responsabilidades políticas por esta "obscena" y "bochornosa" trama 'Mediador'.

"No va a haber excusa que puedan encontrar algunos para oponerse (a la comisión)", ha apostillado, recalcando que son los que "las bloquean" los que tienen que explicar el por qué.

QUE SALGA ADELANTE

En cualquier caso, Arrimadas ha señalado que la formación 'naranja' quiere que la comisión salga adelante, por lo que presumiblemente votará a favor de la de los 'populares' si ellos no consiguen presentar su iniciativa. "Queremos que salga adelante y no nos importa que otros reaccionen más tarde si al final sale", ha dicho.

En referencia a Unidas Podemos, la portavoz parlamentaria ha hecho una "petición expresa" a su homólogo 'morado', Pablo Echenique, para unirse a los grupos que apoyan esta propuesta. Del PSOE, ha señalado que "debería ser el primer interesado en depurar responsabilidades e identificar" a los diputados presuntamente involucrados. "A lo mejor es que no saben qué número de diputados puede salir", ha deslizado.

Fuentes del grupo parlamentario 'naranja' avanzan que están en contacto con Unidas Podemos sobre la cuestión, aunque estas conversaciones no son formales. Las mismas fuentes señalan que los socios del Gobierno están a la espera de la repercusión mediática que el caso 'Mediador' pueda tener y ver si ellos pueden capear el temporal. De momento, especifican que también están hablando con miembros del grupo Mixto y del Plural.