Cs rechazará en el Congreso las nuevas cuotas de autónomos, por "injustas" y no poder cambiar el "decretazo"

Cuestiona que el PP avale una reforma que exige más del 30% de ingresos a autónomos con menos recursos y carga contra ATA por no aceptar cambios

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos ha avanzado este martes que votará en contra de la convalidación del decreto ley que fija el nuevo régimen de cotización de los trabajadores autónomos a partir de 2023, en función de sus ingresos reales, por considerar "injustos" y poco progresivos sus tramos, elevar la tarifa plana y no poder modificar el "decretazo".

Es más, su portavoz laboral en el Congreso, María Muñoz, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que la reforma "va en contra" de su propio programa político, que defiende la ausencia de que a cero ingresos los trabajadores por cuenta propia no tengan que abonar cuota, y que no estén obligados a una cuota fija si no llegan a ingresar el salario mínimo.

En este sentido, Muñoz ha destacado que la reforma deja una tarifa plana para ciertos supuestos, si bien la eleva hasta los 80 euros frente a los 60 euros al mes actuales. Por ello, reconoce su sorpresa con que el PP avale la reforma y avance su respaldo a la convalidación del decreto este jueves.

LAS NUEVAS CUOTAS FAVORECERÁN LA ECONOMÍA SUMERGIDA

Sin embargo, su mayor crítica va dirigida hacia un sistema de cuotas "injusto y no progresivo", al prever cotizaciones de hasta el 34% de los ingresos previstos por autónomos con menores ingresos. "Para los únicos que va bajando es para los que ganan más", asegura Muñoz, que cree que la reforma "favorece la economía sumergida" y restringe las posibilidades de emprender.

Tampoco comparte Ciudadanos que la reforma obligue a los autónomos a cumplir con unas cuotas determinadas, al considerar que "se carga el principio de libre elección" y que de esta forma los autónomos "pierden libertades".

ESCRIVÁ PROMETIÓ UN PROYECTO DE LEY Y TRAE UN "DECRETAZO"

Dejando a un lado el contenido, desde la formación 'naranja' también critican las formas del Gobierno, tras llegar a asegurar el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que la reforma se aprobaría como proyecto de ley.

"Al final llega el plazo comprometido con Bruselas, han negociado mal y tenemos que tragarnos otro decretazo sin margen para debatirlo y mejorarlo", espeta Muñoz, que también lamenta cómo el Gobierno pacta la reforma con las organizaciones de autónomos y luego trate de impedir, al igual que las propias organizaciones, cambios en el decreto.

"EL DIÁLOGO SOCIAL NO PUEDE USURPAR EL PODER LEGISLATIVO"

"El diálogo social es bueno, pero no es sustituto del Parlamento. Estas organizaciones que han firmado representan a 1,5 millones de autónomos, pero en España hay 3,4 millones", explica, asegurando que al exigir que no haya cambios, "usurpan el papel del poder legislativo".

"Escuchar a Lorenzo Amor (presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos) decir que se va a oponer a que se toque ni una coma me parece hilarante. Que no va a permitir modificaciones sustanciales me parece muy crudo para los que representamos a todos los españoles", explica Muñoz, que cree que las organizaciones de autónomos "no tienen legitimidad para usurpar el poder legislativo de las Cámaras".