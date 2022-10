Cs reta al PP a votar mañana a favor de elegir al Consejo de RTVE por méritos y no hacerse "los ofendiditos" después

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha emplazado este lunes al PP a votar mañana a favor de su proposición de ley para habilitar un concurso de méritos para elegir al Consejo de Administración de RTVE, para así resultar "creíbles" y no hacerse "los ofendiditos" después.

Ciudadanos aprovecha el Pleno de esta semana para abordar la crisis de RTVE, desencadenada por la dimisión de José Manuel Pérez Tornero como presidente del ente público 18 meses después de llegar al cargo.

La actual ley deja la última palabra a las Cortes, que deben aprobar el nombramiento de consejeros por mayoría de dos tercios o, en su defecto, mayoría absoluta pero con la firma de la mitad más uno de los grupos parlamentarios.

De momento, la renuncia de Pérez Tornero ha sido cubierta en el propio Consejo de Administración, que ha nombrado presidenta interina a Elena Sánchez, otra de las consejeras propuestas en su día por el PSOE. Pero la vacante que ha quedado en el Consejo y la elección definitiva de un nuevo presidente siguen requiriendo un apoyo parlamentario con mayoría reforzada.

En rueda de prensa, Bal ha insistido en que Ciudadanos busca evitar que los cargos se repartan en base al "dedazo" y al "pasteleo". En cambio, quieren que "los más preparados sean los que dirijan" la Corporación y sean elegidos a través de "pruebas objetivas".

YA NO VALE RASGARSE LAS VESTIDURAS

"Me dirijo especialmente al PP: no vale rasgarse las vestiduras, no vale decir qué vergüenza, hacerse el ofendidito" después, ha indicado el también portavoz adjunto 'naranja' en el Congreso de los Diputados, lamentando que "cada vez que Ciudadanos plantea méritos los que siempre están peleados se ponen de acuerdo, todos contra la propuesta de Ciudadanos".

La formación 'naranja' es consciente de que el PSOE, Unidas Podemos y sus socios tumbarán su iniciativa, pero al menos espera sumar el apoyo del PP y de Vox, en vez de repartirse cargos y buscar a "los más afines", tanto en el Consejo de RTVE con en la televisión pública andaluza.