Cs se "sorprende" de que Casado negara la mediación de López y cree que el consejero debe explicarlo

PP dice que "no ha habido ninguna mediación" y Vox respeta la presunción de inocencia

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, César Zafra, se ha mostrado sorprendido de que el líder del PP, Pablo Casado, negara la mediación del consejero de Justicia, Enrique López, y ahora se encuentren "en esta situación", por lo que considera que debe dar explicaciones.

"Creo que es algo que tendrá que explicar López. Me parece sorprendente que primero diga Casado que nadie ha hablado con Bárcenas y que no ha habido nadie de su equipo y nos encontremos con esta situación, pero es algo que tendrá que explicar él", ha sostenido Zafra en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Por su parte, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha indicado que no le deja de sorprender que el foco ahora se ponga en el PP, cuando lo importante "es la estrategia de vacunación" del Gobierno de España. "Mientras algunos utilizan términos con malidicencia. Aquí no ha habido ninguna mediación. Es un juez que pone contacto a parte de un proceso. No le veo mayor recorrido al asunto", ha sostenido.

A Cs, le ha dicho que si a cada cuestión que "genera la izquierda" le provoca desconfianza tendrá que "explicarlo".

Por último, desde Vox, el portavoz adjunto, Íñigo Henríquez de Luna, ha señalado que siempre van a respetar "la presunción de inocencia", pero si le ha exigido explicaciones para clarificar este asunto.