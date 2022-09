Cs tacha de "propaganda" la propuesta de Díaz de pactar precios de alimentación y pide explicaciones a Planas

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha tachado de "pura propaganda y puro marketing político" la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de pactar con la gran distribución los precios de los alimentos básicos y ha pedido explicaciones al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para que emita una opinión al respecto.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Bal ha criticado que la vicepresidenta de Trabajo y Economía Social impulse esta negociación sobre un asunto en el que "no tiene competencias". "¿Qué hace Yolanda Díaz? A lo mejor no me he enterado y resulta que le han nombrado ministra de Alimentación", ha espetado.

"HAY OFERTA Y DEMANDA, PERO LOS COMUNISTAS DE ESTO ENTIENDEN POCO"

Además, Bal ha comparado la estrategia de la vicepresidenta con la intervención de precios de la Unión Soviética, Cuba, Nicaragua o Venezuela, "como hace cualquier comunista". "Es legítimo ser comunista, pero no te escondas. Tú sales y dices 'quiero que los precios estén regulados'", ha dicho.

Después ha asegurado que "la alimentación en Europa no es un mercado regulado y no se pueden intervenir los precios" pero que "los comunistas entienden poco" de que "la oferta y la demanda regulan el mercado" y "es así como se regulan los precios".

CREE QUE SU INTENCIÓN ERA "IMPONER PRECIOS DE FORMA OBLIGATORIA"

En este sentido, ha explicado que la propuesta de una de las grandes cadenas de distribución (Carrefour) de aceptar la invitación de Díaz de limitar los precios de algunos productos básicos no deja de ser una oferta "para que le compren más".

Por otro lado, ha ironizado con la "rectificación inmediata" que, a su juicio, adoptó Díaz respecto a su propuesta, ya que considera que su intención inicial era "imponerla de forma obligatoria" a las grandes cadenas de distribución.