Cs urge al Gobierno a explicar las gestiones de Exteriores para que Isa Serra entrara en EEUU a pesar de su condena

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos ha instado al Gobierno a explicar las gestiones que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación llevó a cabo para facilitar la entrada de la asesora de Igualdad Isa Serra en Estados Unidos, a pesar de que está condenada por un delito de atentado, lesiones y daños.

En concreto, en julio de 2021, el Tribunal Supremo ratificó la condena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de 19 meses de prisión por un delito de atentado a la autoridad por una agresión a un policía en un desahucio. Eso sí, precisamente este martes el TSJM ha suspendido la ejecución de esa sentencia a la también coportavoz de Podemos al haber pagado una multa de 2.400 euros y la responsabilidad civil, fijada en 5.250 euros.

Entre las dos decisiones judiciales, Serra, en calidad de asesora de la ministra de Igualdad, Irene Montero, viajó junto a ella a Estados Unidos en junio, donde mantuvieron reuniones con representantes del Gobierno de Estados Unidos y de la ONU centradas en la agenda feminista.

Los ciudadanos españoles únicamente necesitan una autorización de viaje, conocida como ESTA, para ingresar en Estados Unidos porque España forma parte del programa de exención de visados del Gobierno estadounidense. En el formulario se pregunta específicamente si el interesado ha sido alguna vez arrestado o condenado.

No obstante, la denegación del ESTA no implica necesariamente que el interesado no pueda entrar en Estados Unidos. La página web de ESTA explica que si se ha denegado la autorización de entrada por contar con antecedentes penales, el interesado puede ser "apto" para solicitar un visado con fines turísticos, de negocios, médicos o de tránsito.

UN VISADO

Pero un documento del Portal de Transparencia, publicado por 'El Debate', confirma que Exteriores solicitó un visado para Serra y el resto de la comitiva en viaje oficial.

Ciudadanos interpreta que Albares "intercedió" para permitir que Serra no fuera expulsada por las autoridades de fronteras de Estados Unidos, "utilizando así el capital político del Gobierno con un socio tan importante como Estados Unidos por una cuestión personal de una amiga personal de la ministra y portavoz de su formación política".

"No en vano, la comitiva que acompañaba a la ministra era extensa y la presencia de Serra no era estrictamente necesaria si sus antecedentes penales le impedían entrar en el país", agrega en su escrito la diputada María del Carmen Martínez Granados.

Asimismo, la formación 'naranja' aspira a conocer si la cartera encabezada por José Manuel Albares realiza "este tipo de intercesiones por cualquier ciudadano o únicamente por los miembros del gabinete de los ministros" y si la gestión ha afectado de alguna forma a la "reputación" de España como "socio fiable" de Estados Unidos en la lucha contra el crimen y el control efectivo de fronteras.