Cs no va en la cabecera de la marcha del 12-O en Barcelona sino "al lado de la gente"

El partido instala una carpa en la plaza Cataluña toda la mañana

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha anunciado que no habrá representantes de su partido en la cabecera de la manifestación por el Día de la Hispanidad en Barcelona, porque el partido decidió celebrar un acto propio este lunes y participar en las carpas de partidos y entidades constitucionalistas en la plaza Cataluña.

"Nos pareció mejor estar al lado de la gente que desfilar detrás de una pancarta", ha afirmado en declaraciones a la prensa en la carpa de Cs en plaza Cataluña, y ha insistido en que ya participaron en la firma del manifiesto previo a la manifestación, redactado por las entidades convocantes: Convivencia Cívica Catalana y Cataluña Suma por España.

El partido naranja participó en la última manifestación constitucionalista por el Día de la Hispanidad en 2019, que contó con la participación de la líder del partido, Inés Arrimadas, y que también estuvo encabezada por representantes del PP y de Vox.

Preguntado por si esta es una decisión para alejarse de Vox, Carrizosa ha respondido que no quieren hacer 'cordones sanitarios'; que en el Parlament votan a veces "al lado de Vox, y, si se tercia, al lado de la CUP"; que no necesitan marcar perfil respecto a nadie, y que no deciden su asistencia a movilizaciones por el signo de los otros partidos que asistan.

"Preferimos celebrar el Dia de la Hispanidad a la forma de un partido liberal, marcando nuestro propio perfil y viniendo a este tipo de actos", en referencia a las carpas, donde ha asegurado que estará toda la mañana, y también ha apuntado que Cs da libertad a sus militantes para que quien quiera participe en la marcha.

CRÍTICAS A SÁNCHEZ, ARAGONÈS Y PSC

Ha llamado a normalizar la celebración de este día, y ha interpelado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diciendo que "Cataluña no es esa mesa en la que se reúne con los partidos independentistas, porque ellos no representan a toda Cataluña", y ha asegurado que la españolidad está perseguida y hostigada en Cataluña.

El dirigente naranja también ha criticado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, "desprecie" a los catalanes que celebran este día y que su Ejecutivo celebre se reúna como un martes habitual y diga que no tiene nada que celebrar.

"Tiene que recordar que representa a los catalanes que quieren ser españoles", y le ha instado a bajar a las calles este martes y respete esta fiesta.

También ha criticado que el PSC vote en el Parlament a favor de respetar los sentimientos de españolidad en Cataluña pero que no participe en ningún acto durante este día, ha dicho.

Al preguntársele sobre una manifestación de la extrema derecha en Barcelona también este martes, ha respondido que respeta la libertad de todas las manifestaciones que se hagan pacíficamente, y ha añadido que lo que teme es que "los llamados antifascistas puedan provocar episodios de violencia contra gente pacífica", en referencia a la concentración contra el Día de la Hispanidad convocada en la plaza Universitat.