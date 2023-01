Cs ve "preocupantes" las palabras de Segoviano sobre la autodeterminación y pide "menos oxígeno" para el independentismo

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos ha tildado este martes de "preocupantes" las palabras de la nueva magistrada del Tribunal Constitucional (TC) María Luisa Segoviano, que señaló que la autodeterminación "es un tema complejo" que llegado el momento habría que "estudiar", al tiempo que ha pedido "menos balones de oxígeno" para el independentismo.

"Ese es un tema muy complejo, sumamente complejo. Es un tema con muchas aristas que hay que estudiar", dijo el lunes la hasta hace poco presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), que agregó que "no hay que tener miedo a ningún planteamiento, a ninguna posición, a ninguna sugerencia" que se pueda hacer al TC. "No hay que rechazar de entrada nada, pero no quiere decir que se admita, eso hay que tenerlo muy clarito", matizó.

El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha señalado a través de su cuenta en la red social Twitter que "reiterar la misma imprudencia resulta preocupante", interpelando a Segoviano y trasladándole que "con la Constitución no caben dudas ni vacilaciones".

"La autodeterminación no tiene sitio en la Carta Magna y usted lo sabe", ha continuado, antes de reclamar "menos balones de oxígeno para el independentismo".