¿Cuáles son las razones que Ángel le ha dado a Inma para finalizar su relación?

Si hay algo que no nos esperábamos para nada es que Inma y Ángel, que abandonaron La isla de las tentaciones a la semana de haberse metido en el concurso, a día de hoy no estuvieran juntos. Y es que ha sido ella quien le ha confesado a Sandra Barneda qué es lo que ha pasado entre ellos y cuáles son los motivos por los que han tenido que decir adiós a su relación.

"Ahora mismo estoy regular, lo que nadie se esperaba es que mi relación con Ángel ha finalizado y me ha afectado mucho. Nosotros volvimos del programa, volví mucho menos celosa, pero tuvimos una discusión y se terminó la relación. Intenté hablar con él para quedar bien. Me encontré con un mensaje que me decía que me quería mucho, que no podía perdonar la discusión y que se quedaba ahí. Hoy por hoy yo quiero a Ángel, solamente quiero una explicación" han sido las primeras declaraciones de Inma.

Ángel, que entraba igual de serio que su expareja, le confesaba a Sandra que su relación no podía seguir porque no era sana y que ambos necesitaban hacer sus vidas por separados: "Yo no puedo discutir con una persona y lo primero que haga es pisotearme. La discusión fue tonta, empezó a subirse y ya empezó a soltar por la boca. A partir de ahora tengo que intentar ser feliz. No quise hablar con ella porque no estaba preparado, yo no la voy a mentir, yo la sigo queriendo, sigo estando enamorado, nunca he sentido lo que he sentido por ella, por otra persona".

Unas razones que no han convencido a Inma y que se ha quedado rota... siendo Sandra Barneda la que le ha mostrado todo su apoyo con un cálido abrazo. La concursante ha terminado diciendo que: "Llevo esperando 20 días que me dijera esto a la cara, yo le deseo que le vaya bien, pero necesitaba hablar con él a la cara. Ya sé que yo no le voy a volver a ver más, y me duele, claro que me duele. Ha sido una relación tan bonito. No sé cómo el puede pensar que yo rehaga mi vida, si no voy a poder".