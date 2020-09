¿De cuánto tiempo está Paula Echevarría?

MADRID, 26 (CHANCE)

Paula Echevarría anunciaba hace tan solo dos días la gran noticia de su embarazo. Y es que todos nos quedábamos con la boca abierta al saber que a influencer será madre por segunda vez con el que se ha convertido en el amor de su vida, Miguel Torres. Aunque solamente han anunciado la noticia, la actriz no ha querido desvelar todavía de cuánto tiempo está, pero nosotros se lo hemos preguntado.

Ya saben la discreción absoluta que tiene Paula Echevarría siempre. Y en esta ocasión no ha sido menos, aunque muchos aseguran que la actriz está de nueve semanas, la pareja de Miguel Torres no ha querido confesarnos de cuánto tiempo está. Ha guardado silencio y ha preferido no desvelar el tiempo que lleva embarazada.

Puestos a preguntar, también hemos querido saber si prefiere que sea niño o niña, teniendo el silencio total de la actriz por respuesta. A pesar de esta discreción, Paula Echevarría luce una sonrisa en su rostro que refleja el maravilloso momento por el que está pasando y no hay nada que pueda derrumbarle esta felicidad que tanto le ha costado tener.