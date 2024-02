Cuerva (Cepyme) pide a Díaz "alejarse del titular" tras decir que CEOE no estará en el acuerdo del subsidio

Le pide trabajar en mejorar el sistema público empleo

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE, Gerardo Cuerva, ha pedido a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, no "trivializar" y "alejarse del titular" después de que la ministra de Trabajo haya reconocido que espera alcanzar un acuerdo con los sindicatos en relación a la reforma del subsidio por desempleo, pero no con la patronal.

Así lo ha pedido el presidente de las pequeñas y medianas empresas al ser preguntado por la prensa durante una rueda de prensa de la presentación del 'Boletín trimestral de empleo en las pymes' este jueves en Madrid.

Así, Cuerva ha pedido a la titular de Trabajo no "trivializar" ni "hacer medidas populistas" y reconocer que el sistema público de empleo no funciona y trabajar sobre ello. "Invertimos miles de millones y la tasa de éxito no llega al 1% (...). Le pedimos a la ministra que se aleje del titular y estudie por qué no funciona", ha indicado.

PIDE COHERENCIA AL GOBIERNO Y NO DESPRECIAR EL DIÁLOGO SOCIAL

Por otro lado, preguntado por la nueva estadística del Ministerio de Trabajo sobre la cobertura de la negociación colectiva publicada ayer, que muestra que casi el 92% de las personas afectadas por una relación laboral con derecho a convenio están protegidas por la negociación colectiva, el presidente de Cepyme ha pedido al Gobierno "coherencia" en relación a su postura con el diálogo social.

"Un día lo magnífica y otro día interviene en la negociación colectiva y el diálogo social despreciándolo e incluso cambiando lo que sindicatos y CEOE han acordado", ha indicado.

Así, Cuerva ha afirmado que esta situación se ha vivido con la reducción de la jornada laboral, donde el Gobierno ha intervenido en la negociación entre sindicatos y patronal, que llevan llegando a acuerdos de manera bipartita durante más de 40 años.

"Me parece bien que vea el trabajo de sindicatos y patronal, pero pediría coherencia y que luego no hablara despreciando el diálogo social", ha recalcado.