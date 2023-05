Cuerva (Cepyme) pide al futuro Gobierno fiscalidad moderada, evitar "injerencias" y flexibilidad laboral

La organización empresarial señala la morosidad de la Administración como uno de los principales problemas de las pymes

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha solicitado al futuro Gobierno de España "estabilidad", "seguridad jurídica" y un entorno "favorable", y ha concretado que esto último supone una política fiscal "moderada, no confiscatoria", y también implica "no injerencias en las decisiones que tomamos los empresarios de nuestras compañías", "no esa persecución, ese hostigamiento", poniendo en la "diana" a las empresas, así como relaciones laborales "flexibles".

Se ha pronunciado así, en Zaragoza, en la rueda de prensa que ha ofrecido antes de asistir a la firma de un convenio entre el director territorial de Ibercaja en Aragón, Antonio Lacoma, y la presidenta de Cepyme Aragón, María Jesús Lorente. Después, Cuerva ha ofrecido una conferencia sobre su visión sobre los retos a los que se enfrenta la pequeña y mediana empresa en el panorama económico actual y de futuro.

Previamente, ha comentado que la convocatoria de elecciones generales anticipadas se enmarca en un contexto "de normalidad democrática" y ha pedido al gobierno que salga de las urnas esa estabilidad, seguridad jurídica y entorno favorable "para poder ejercer nuestra actividad".

Esto último, ha dicho, no ha ocurrido "en los últimos tiempos, desgraciadamente", sino que ha habido, "quizá, una política demasiado intervencionista" y ha rechazado "poner en la diana de la sociedad que las empresas ganan dinero; creo que es un mayúsculo error".

Cuerva ha criticado "la persecución" que han tenido "en algunos momentos", llegando incluso a verse "hostigados" por hacer una actividad empresarial, cuando los gobiernos "han de poner a la empresa en el centro de sus políticas y no en la diana".

El presidente de Cepyme ha puesto como ejemplo que cuando se tome una decisión sobre una norma, "se tenga siempre en cuenta qué le ocurre al tejido productivo, qué le ocurre a ese generador de recursos, si ponemos la norma en cuestión en funcionamiento".

"No es adecuado poner la norma en funcionamiento y luego ver las consecuencias" porque la empresa es "parte de la solución" y si España no apuesta por la empresa, no habrá empleo, ni progreso, ni estado del bienestar" por lo que hay que "corregir el camino por el que vamos; la senda relacionada con el mundo de la empresa no es la adecuada" y ha pedido potenciar "la dignificación de la figura del mundo empresarial".

"No somos el enemigo, sino somos la solución" porque la empresa "es un bien de la sociedad y es el vector, si queremos revertir la difícil situación que estamos atravesando", ha incidido.

"Las empresas tienen que ganar dinero porque son las que generan los recursos" y son las personas que están dentro las compañías quienes generan esos recursos para que los diferentes gobierno realicen su actividad, "según sus criterios".

Gerardo Cuerva ha comentado, por otra parte, que la morosidad de la administración "se está convirtiendo en uno de los aspectos fundamentales que lastran" la actividad de las pymes.

En este punto, la presidenta de Cepyme Aragón, María Jesús Lorente, ha avisado de que hay "muchísimo dinero que no ha llegado a las pymes" y las hay "que han tenido que ir a pedir financiación porque no les ha llegado en tiempo y plazo" lo que debían recibir, siendo la Administración pública la primera que tarda en pagar y después algunas grandes empresas.

Según ha dicho, "si la Administración pagara en tiempo y forma, estaríamos hablando de otra situación", siendo esta morosidad, "verdaderamente, la lacra que tenemos en este momento".

Ha mencionado también la próxima finalización de la moratoria para devolver los créditos ICO, pero, tras "tres años de travesía en el desierto, éste no es el mejor momento de ponerse a pedir, sino de mirar con cierta ternura a estas pequeñas y medianas empresas, que generan siete de cada diez empleos, no las grandes".

Cuerva ha recordado que los tres últimos años han sido "muy duros", tanto por los cierres a que obligó la pandemia, como la inflación que apareció justo después y que se "disparó", tras la invasión de Ucrania por Rusia, así como los costes en las materias primas y la crisis energética asociada, "con un incremento de costes exagerado", al que ha habido que sumar decisiones del Gobierno que han llevado al aumento de los costes laborales.

"Al final, en ese cóctel en el que tenemos un entorno bastante difícil, las entidades financieras también son partícipes de esa situación" y suben los tipos de interés de forma exponencial en muy poco tiempo, "cosa que no había ocurrido en los últimos 30 años" y las condiciones de acceso al crédito "se endurecen".

Por otra parte, Cuerva se ha referido a la necesidad de que las pymes españolas incrementen su tamaño "ya que es menor, por media de trabajadores, que el de la Unión Europea y tenemos que converger" con Europa.