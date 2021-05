Cuixart responde al TS que su "prioridad no es salir" de prisión y prefiere la amnistía al indulto

Mauri afirma que el indulto no es una solución y cree que "no hay ningún tipo de voluntad política por parte del Gobierno"

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha respondido al Tribunal Supremo (TS) sobre la propuesta de indulto que su "prioridad no es salir de la cárcel sino la resolución del conflicto político por el que cumple condena, empezando por la amnistía".

El vídeo del día PP triunfa en Madrid, Cs desaparece e Iglesias anuncia su marcha

Cuixart ha respondido de este modo en un escrito remitido al tribunal después de que éste haya dado cinco días a los condenados en el juicio al 1-O para expresar lo que consideren "conveniente" sobre las peticiones de indulto a su favor.

El presidente de Òmnium afirma que mantiene el posicionamiento que ya expresó en el juicio: que sus actos fueron en defensa del derecho a la libertad de expresión y de autodeterminación.

"Cuixart manifestó que no podía haber actuado de otra forma atendiendo a su conciencia y compromiso social, que no hay ningún tipo de arrepentimiento, que todo lo que hizo lo volverá a hacer porque no cometió ningún delito" y actualmente sigue convencido de que es lo que tenía que hacer.

La defensa de Cuixart recuerda que él no ha pedido el indulto y afirma que prioriza "la amnistía como respuesta colectiva en lugar del indulto como solución individual".

El escrito también hace referencia a los votos particulares de dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que han estudiado el recurso del exconseller Jordi Turull, y remarca que "han considerado vulnerados los derechos fundamentales de reunión, libertad de expresión, libertad ideológica y legalidad penal".

MAURI NO VE "VOLUNTAD POLÍTICA" DEL GOBIERNO

El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha expresado en declaraciones a los periodistas que esta respuesta al Supremo "va en coherencia" con lo que Cuixart ha defendido desde su encarcelamiento.

Al preguntársele por si Cuixart aceptará el indulto si se le concede, ha contestado: "El indulto no solo no es una solución sino que además creemos que tampoco hay ningún tipo de voluntad política por parte del Gobierno de hacerlo efectivo".

"No creemos que el Estado español afronte esta situación, no es un escenario que podemos prever ahora mismo", ha dicho también sobre si Cuixart rechazaría el indulto.

Ha asegurado que Cuixart no debe pedir perdón sino que "es el Estado el que debería pedir perdón", liberar y amnistiar a los presos del 1-O.