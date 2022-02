Culmia alcanzó unos ingresos de 295 millones en 2021 y un Ebitda de 31 millones de euros

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Culmia registró unos ingresos de 295 millones de euros en 2021 y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 31 millones de euros, con unas ventas comerciales de 1.109 viviendas durante todo el ejercicio fiscal.

Se trata de los primeros resultados que la promotora publica bajo su nueva denominación y tras la compra a Sabadell de la antigua Solvia Desarrollos Inmobiliarios por el fondo Oaktree Capital Management, razón por la que no se detallan las comparaciones con ejercicios pasados.

La compañía, no obstante, pone en valor estos resultados, al considerar que consolidan el desarrollo de su plan de negocio, con el que prevé sacar al mercado 2.500 nuevas viviendas al año a partir de 2025 distribuidas entre el segmento de compraventa (Build to Sell), alquiler (Build to Rent) y vivienda asequible.

De las 1.109 viviendas comercializadas, un 40% estuvo localizado en Cataluña, un 34% en la zona centro, otro 16% en la región sur y el 10% restante en Levante. La cifra de escrituraciones a final de año alcanzó las 814 unidades.

Culmia ya ha invertido 100 millones de euros en la compra de nuevos suelos estratégicos en Madrid, lo que le permitirá sumar a su cartera alrededor de 1.200 viviendas nuevas en las principales regiones del mercado español.

En el ámbito de la compraventa, la compañía dispone de suelo en algunos de los proyectos localizados en las principales áreas de desarrollo de las grandes ciudades, como Solana de Valdebebas, Alcobendas, Retamar de la Huerta, Sant Cugat o Cerdanyola, y donde en su conjunto tiene previsto desarrollar más de 3.000 viviendas en los próximos años.

En relación al segmento del alquiler, Culmia cerró durante 2021 una operación con un inversor institucional, que supuso la venta de tres edificios residenciales con 210 viviendas destinadas en exclusiva al Build to Rent en Barcelona por valor de 81 millones.