La Cumbre de Madrid es "un antes y un después" para una OTAN "que ha vuelto a tener sentido", según un experto

La Cumbre de la OTAN en Madrid, que se ha desarrollado esta pasada semana, ha supuesto "un antes y un después" para una Alianza "que ha vuelto a tener sentido" tras una época de menor relevancia. Así lo considera José Cepeda García de León, profesor del Máster en Comunicación y Márketing Político de UNIR.

En una entrevista mantenida con Europa Press, Cepeda ha recalcado que "esta Cumbre ha sido realmente muy importante, a diferencia de otras de los últimos tiempos", marcada, en primer lugar, por la guerra de Ucrania.

Una situación "que ha obligado a redefinir un nuevo concepto estratégico, la nueva estructura de seguridad y política militar" de la OTAN e "incluso -ha señalado- obliga a redefinir la política presupuestaria de muchos países", porque se habla de destinar más dinero para defensa en los países miembros.

Todo, partiendo de la base de que, en el acuerdo de la Cumbre, se nombra como amenaza a Rusia, "que hasta ahora era casi un aliado estratégico para la paz", a lo que ha sumado que "se está pensando en China e incluso, en el desafío que viene del sur de Europa".

Por eso, ha considerado que "no se ha vuelto a la antigua política de dos bloques, porque a nadie se le escapa que estamos antes un escenario de tres, lo que deja en evidencia las nuevas necesidades que están surgiendo debido a la evolución geoestratégica del mundo".

En el caso del conflicto de Ucrania, en opinión del experto UNIR, se ha puesto de manifiesto que "de repente, todo el mundo se ha visto en la necesidad de reforzar los sistemas defensivos". Ya no estamos ante "una guerra convencional", sino que "la realidad es que, con otros sistemas de ataque, lo que tenemos ahora son guerras híbridas".

Un concepto en el que interviene "la vertiente tecnológica", algo en lo que precisamente "Rusia nos lleva mucha ventaja a Occidente", pero también China, donde, como ha apuntado, softwares como el reconocimiento facial "está plenamente extendido, lo que implica un control absoluto de la población".

"En países autárquicos o con modelos poco democráticos, la permisividad para utilizar este tipo de herramientas es mucho mayor que en una Europa con regímenes muy escrupulosos en estos aspectos", ha asegurado José Cepeda, quien ha añadido a estas guerras otro tipo de situaciones como los movimientos migratorios "o el control de los recursos como la energía o el agua".

Así, ha subrayado que "hay que protegerse cada vez más ante este tipo de nuevos ataques", con especial atención a la ciberseguridad, algo en lo que la ONU ya está trabajando de cara a una convención mundial. "Y hay que destinar cada vez más recursos a este modelo", hasta ahora más en manos de las Fuerzas de Seguridad del Estado que del Ejército, "pero en lo que deberá aumentar la coordinación entre Defensa e Interior".

La Cumbre de Madrid también es importante "porque supone la entrada de dos nuevos miembros" en la Alianza Atlántica, Suecia y Noruega. "Supone un antes y un después, un redimensionamiento de la OTAN y de las democracias occidentales, con dos países tradicionalmente neutrales que piden ingresar en la organización".

Todo ello, sin olvidar que, principalmente, "la OTAN es una estructura de defensa, no de ataque, es un modelo sobre todo defensivo, y por eso, lo que se está haciendo es incrementar los recursos para proteger a los miembros".

"Quienes dice que esto no se haga, porque incluso dicen que no estamos en guerra no se enteran de lo que está sucediendo", ha asegurado el experto, para quien precisamente la agresión de Rusia a Ucrania ha tenido mucho que ver en que "la OTAN haya vuelto a tener sentido, trabajando por mayor estabilidad en el mundo".

"No se busca la confrontación ni nuevas amenazas, sino un sistema de protección que otros regímenes menos democráticos no puedan campar a sus anchas fuera de toda legalidad. La OTAN no quieren confrontar, sino hallar un sistema de equilibrio. Confío en la sensatez de Rusia y de China, no creo que quieran más desestabilización", ha finalizado José Cepeda.