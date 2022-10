El cumpleaños más especial de María Pombo rodeada de los suyos: "Tengo oro puro en casa, me ha tocado la lotería"

MADRID, 19 (CHANCE)

Sin duda alguna, ese año María Pombo ha celebrado uno de sus cumpleaños más especiales. Y es que gracias a sus amigos y familiares ha conseguido que este 17 de octubre no sea un día más en el calendario. La influencer ha tenido una celebración de lo más emocionante: desde una divertida gymkana junto a su familia hasta una fiesta sorpresa con algunos invitados como María G. de Jaime o Laura Escanes.

Ella misma ha sido quien nos ha confesado lo increíble que ha sido esta fiesta, en la que ha podido compartir tiempo con su círculo más cercano: "Muy bien, ha sido creo que el mejor cumple de mi vida". Además de tener tiempo para sus amigos, reconoce lo feliz que le hace estar junto a los suyos: "Hemos desayunado juntos, hemos estado con Martín disfrutando en familia y muy bien".

Aunque esperaba poder compartir el día de su cumpleaños con su sobrina Matilda, parece que tendrá que esperar, ya que su Marta Pombo no ha dado a luz todavía: "Solo estaba esperando que mi hermana Marta diera a luz para ya que fuera el día perfecto pero no ha dado a luz. No comparto día con mi ahijada".

Asegura que su hermana se encuentra muy feliz y deseando conocer a su hija: "A punto de explotar, un poco harta ya. Como estos días se hacen los más largos, está deseando". Muy emocionada, confiesa que a Marta le espera una etapa inolvidable: "Imagínate, todo se va a juntar. Le esperan unos años, los más felices de su vida y que la familia crezca y todos felices".

Una de las invitadas más esperadas era su amiga Laura, y es que la influencer sigue en boca de todos tras su ruptura con Risto Mejide. María Pombo prefiere no comentar esta delicada situación, aunque confiesa lo orgullosa que está de que su marido, Pablo Castellano, le esté echando una mano en su búsqueda de casa: "Sí, además es que es más bueno. Es oro puro, tengo oro puro en casa, me ha tocado la lotería".