La CUP asistirá a la mesa de partidos de Aragonès si es "para definir un nuevo ciclo de lucha"

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa del Parlament, Carles Riera, ha asegurado que su partido solo asistirá a la mesa de partidos por el acuerdo de claridad que convocará el presidente de la Genrealitat, Pere Aragonès, si es para "definir un nuevo ciclo de lucha".

"No es el caso del señor Aragonès", ha dicho este jueves en una entrevista en Ràdio4 y La2 recogida por Europa Press, y ha mantenido que el presidente debería reorientar el rumbo de su propuesta hacia la confrontación.

Riera ha acusado textualmente a Aragonès de querer hacer una mesa a medida del PSOE, pese a que el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, ya ha confirmado que no asistirán, y de "reapropiarse del conjunto del independentismo" con una propuesta sin apoyos más allá de ERC, ha dicho.

MERITXELL SERRET

Tras la condena de la consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret, a un año de inhabilitación por el 1-O, Riera ha lamentado que es una condena injusta porque responde a hechos que no fueron un delito, según él, sino "un acto democrático".

Sobre si debería desobedecer la sentencia cuando sea firme, ha dicho que es una decisión que les corresponde tomar a ella, a ERC y al Govern, aunque ha apuntado que en la CUP consideran que "siempre hay que confrontar al Estado defendiendo derechos".

"Nos gustaría que todo el independentismo hiciera lo mismo, empezando con el Govern de la Generalitat", ha añadido.

LAURA BORRÀS

Riera ha defendido esperar "por lógica democrática" a que la sentencia que condena por prevaricación y falsedad documental a la presidenta del Parlament suspendida, Laura Borràs, sea firme antes de apartarla de su cargo, tal y como prevé el Reglamento.

Hasta entonces, cree que Borràs debe seguir suspendida de sus derechos y deberes pero mantener el escaño, aunque ha subrayado que los precedentes de la Junta Electoral Central (JEC) en ese sentido --con el expresidente Quim Torra y el exdiputado de la CUP Pau Juvillà-- "son malos".

Ante el eventual relevo de Borràs, Riera ha asegurado que la CUP negociará sobre el qué más que sobre le quién, en sus palabras: "Tendremos que hablar de una Mesa en disposición de que en el Parlament se pueda debatir y votar sobre todo sin restricciones".

También pedirán trazar una línea roja "muy clara al fascismo y a la extrema derecha en el Parlament en su ejercicio continuado de delitos de odio".

LEY DE VIVIENDA Y SEQUÍA

Riera no ha querido avanzar el sentido del voto de la CUP en la votación de la Ley de Vivienda este jueves en el Congreso, si bien ha avanzado que no van a dar apoyo a la ley porque, a su juicio, "no garantiza el derecho a la vivienda".

Según ha explicado, por ello han propuesto a ERC, Junts y CUP recuperar la Ley catalana de vivienda y regulación del alquiler, algo que no han trasladado al PSC; Riera ha sostenido que esta ley es "más potente y da más instrumentos", y que es compatible con la futura regulación estatal.

Sobre la sequía, ha considerado que la gestión del Govern de ERC ha sido electoralista y ha llamado a replantear los modelos económicos y turísticos que llevan a un "hiperexplotación" del agua.

BARCELONA Y BADALONA

Ante las municipales, Riera ha sostenido que la CUP es la única alternativa en Barcelona, puesto que "entre Trias, Colau, Collboni y Maragall hay pocas diferencias", y ha añadido que si su partido es decisivo no investirán ni al candidato socialista ni a un Gobierno municipal de derechas --por ejemplo, liderado por Trias, ha dicho--.

Preguntado por las relaciones de la CUP y Guanyem, ha mostrado su apoyo a la candidatura que lidera la exalcaldesa Dolors Sabater en Badalona (Barcelona) --donde también está la CUP-- y aunque ha admitido que en todos los espacios políticos "hay debates y discusiones", ha defendido que también llegan a acuerdos y consensos.