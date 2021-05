La CUP avisa a Sánchez que los indultos no cambiarán "nada" en Cataluña y que si no hace política, "la harán los jueces"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La portavoz de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, ha advertido este sábado al PSOE de que los indultos a los presos independentistas implicados en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 no cambiarán "nada" en Cataluña, y que si no hace hacen ellos política, "la harán los jueces".

En declaraciones al programa 'Parlamento' de RNE, recogidas por Europa Press, Vehí ha reconocido que los indultos son una solución "individual" para los condenados que se encuentran en prisión por el procés, pero no una salida "política" al "conflicto" que se vive en Cataluña, donde existen, según ha apuntado, "más de 3.000 represaliados".

El vídeo del día Los 27 y la Eurocámara son incapaces de lograr un acuerdo sobre la PAC

A su juicio, la única solución "viable y democrática" pasa por promover una ley de amnistía como la que registraron recientemente las formaciones secesionistas catalanas en el Congreso, que no pasó el filtro de la Mesa. Los letrados de la Cámara desaconsejaron su tramitación alegando que, al suponer un indulto generalizado, "entraría en una contradicción palmaria y evidente" con lo establecido en el artículo 62 de la Constitución, que impide autorizar indultos generales.

UNA DECISIÓN "COMPLICADA" PARA EL PSOE

Vehí considera que para el PSOE la decisión sobre la concesión o no de los indultos a los presos del procés es "complicada" pero apunta que si de verdad quiere ser "útil" en este "conflicto", tiene que poder "hacer política".

La diputada de la formación ansistema ha explicado que el informe del Tribunal Supremo, contrario a conceder esta medida de gracia, evidencia, a su juicio, que "los jueces están dispuestos a hacer política". "Y si el PSOE no hace política, lo harán los jueces; y su no se habla de la amnistía, los jueces irán marcando el ritmo", ha avisado.

Vehí sostiene que las declaraciones efectuadas por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y algunos de sus ministros estos últimos días apuntan a que los indultos "pueden ser una realidad", pero ha insistido en que éstos no aportarán "nada nuevo" en Cataluña.

"El independentismo en Cataluña es una realidad política y social que no va a menguar por que haya nueve indultos porque el problema de fondo es que el 80% de los catalanes quiere amnistía y autodeterminación", ha señalado, para añadir que si ambos asuntos no están en la mesa de diálogo con Cataluña, ésta no servirá.