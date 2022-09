La CUP está "cómoda" con la manifestación de la ANC y ve comprensible la crítica al Govern

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

La portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, ha asegurado que la formación "se encuentra cómoda participando en todas las movilizaciones populares" previstas para la Diada, mencionando explícitamente la manifestación convocada por la ANC, y ve comprensible la crítica al Govern.

"Es comprensible que haya una voluntad de enmienda al Govern cuando lo que hace falta es empezar un nuevo ciclo, avanzar hacia la ruptura, avanzar en el proceso independentista", ha considerado este miércoles en una entrevista en Cataluña Ràdio recogida por Europa Press.

Ha instado a ERC y Junts a abandonar "las batallas partidistas, que lo único que hacen es generar más desmovilización y más desafección", y ha pedido al Ejecutivo catalán medidas estructurales para afrontar la coyuntura social y económica.

En esta línea, ha afeado a Junts que lamente pocos avances en el proceso de independencia cuando forma parte del Govern, y ha considerado que también son responsables de ello: "No se puede estar en misa y repicando".

PRESUPUESTOS

Reguant ha dicho no haber abordado con el Ejecutivo catalán la negociación de los presupuestos de 2023, pero ha avisado de que la CUP no avalará unas cuentas que pivoten sobre un "modelo socioeconómico de macroproyectos especulativos".

Sobre su causa pendiente por no responder a las preguntas de Vox durante el juicio del 1-O, Reguant cree que su inhabilitación es una posibilidad, aunque no lo teme, y ha añadido que ello no le impedirá desarrollar su actividad política fuera de las instituciones.