La CUP y consejero de Interior catalán se enzarzan en el Parlament por un desahucio del martes en Barcelona

Los grupos de la oposición reprochan al Govern la gestión de la pandemia

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha dicho que la acusación del conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, de que miembros de la CUP y entidades relacionadas con la formación impidieron la mediación en un desahucio este martes en Barcelona con fines electoralistas "no solo es miserable, sino que es mentira" y le ha pedido retirar sus palabras.

Lo ha dicho en el turno de réplica este miércoles en el pleno del Parlament, en la que también ha participado el diputado de la CUP Vidal Aragonés, quien ha reprochado al conseller no solo el contenido de sus palabras sino también "su tono".

En la primera intervención de Vidal Aragonés ha recriminado a Sàmper que los Mossos participasen en el desahucio, a lo que el conseller ha contestado que los Mossos solo fueron para mediar y que no se enviaron antidisturbios, y ha acusado a grupos relacionados con la CUP de haber impedido la mediación.

Por su parte, Sirvent ha pedido al presidente del Parlament, Roger Torrent, que no conste en el acta de la sesión las declaraciones de Sàmper, a lo que Torrent le ha respondido que "no está a disposición de la Presidencia ni de la Mesa del Parlament disponer sobre el contenido de las actas del pleno, solo en casos de llamadas al orden, que no es el caso".

Sirvent también ha pedido a Torrent si puede preguntarle de nuevo a Sàmper si se desdice de sus palabras, a lo que el presidente de la Cámara ha respondido que si el conseller no ha pedido una nueva intervención de ello "se deduce que no retira la expresión" utilizada.

OPOSICIÓN

En las réplicas, el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha urgido a que si viene una tercera ola de Covid-19 con el actual Govern en funciones "revisen un poquito y se fijen más allí donde se hacen bien las cosas", y asegura que con la gestión de la pandemia se cumplen las palabras del expresidente Quim Torra de que no venían a gestionar una autonomía.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado a los miembros del Govern que tienen "todo su apoyo" en caso de que haga falta endurecer las restricciones por la pandemia, pero ha afirmado que sospecha de todo aquel gobierno que, en lugar de defender su gestión, busca a otros responsables de aquello que va mal.

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha cuestionado las palabras de la diputada de JxCat Gemma Geis sobre la anticipación del Govern, porque cree que solo se han anticipado sobre lo que tenía que hacer el Gobierno central, y no en la "contratación de rastreadores o la planificación de la segunda ola".

Por el PP, Alejandro Fernández ha deseado al conseller Sàmper "más suerte y fortuna que a sus antecesores en sus enfrentamientos con la CUP, y más apoyo de sus propios compañeros de partido y de Govern" que el que tuvieron sus predecesores.

GOVERN

La diputada Anna Caula (ERC) ha pedido al Govern analizar cada zona con su referente a la hora de gestionar la pandemia, porque no es la misma gestión en el ámbito local que en la ciudad, y les emplaza a la "coordinación, información transparente y optimización".

Por último, Gemma Geis (JxCat) ha emplazado también al Govern a que en las medidas que se tomen se tenga en cuenta "la proximidad y la descentralización", porque en el mundo local hay necesidad, dice, de delimitar más las medidas sociales y económicas.