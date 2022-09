La CUP cree que ERC, Junts y ANC cometerían "un error" al pensar que la Diada avala sus estrategias

Estrada asegura que no tienen fecha para reunirse con Giró sobre los Presupuestos de 2023

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

La diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada ha asegurado que los partidos independentistas y las entidades cometerían "un error" si pensasen que las movilizaciones durante la Diada avalaron sus estrategias sobre la independencia de Cataluña.

"La ANC cometería un error si pensase que la movilización es un aval a su estrategia. Junts cometería un error si llegase a la misma conclusión, o ERC también cometería un error si llegase a la conclusión de que las ausencias en estas movilizaciones responden a sus llamadas de desmovilización", ha afirmado en rueda de prensa este martes en la Cámara catalana.

Estrada ha felicitado al independentismo porque considera que la Diada fue una demostración de fuerza "pese a los intentos de desmovilización y los intentos partidistas de unos y otros", en referencia a los socios del Govern.

La diputada 'cupaire' ha criticado la "actitud y la acción política del Govern, que ha aparcado la agenda independentista y las urgencias sociales", y ha reclamado que se abra un nuevo ciclo de defensa de la soberanía catalana ante la crisis económica y ecológica.

"Debemos pasar página de la agenda del reencuentro y avanzar hacia la ruptura con el Estado", ha reclamado Estrada, que considera que no hay recetas mágicas ni atajos para conseguir esto, y cree que no se logrará a través de la mesa de diálogo.

Para ella, "no hay otro camino que entender el proceso como una autentica revuelta política", y ha llamado a superar la etapa de querer transformar el Estado con pactos cosméticos --ha dicho textualmente-- y conseguir tener más fuerza interna del independentismo.

PRESUPUESTOS 2023

En cuanto a las negociaciones para sacar adelante los Presupuestos de 2023, Estrada ha asegurado que el Govern no se ha puesto en contacto con la CUP, por lo que aún no tienen fecha para reunirse con el conseller de Economía, Jaume Giró.

"Cuando nos pidan que nos sentemos no tendremos inconveniente, pero no confiamos en que lo que nos pongan sobre la mesa sea el giro de 180 grados" que la CUP reclama no solo para las cuentas de 2023, sino en el enfoque general de la legislatura, ha explicado la diputada.

La CUP considera que las políticas que está impulsando el Govern "no responden a hacer frente de las urgencias sociales del país ni a la emergencia climática", sino que cree que las están acentuando, y ha acusado al Govern de hacer políticas que forman parte de la agenda de la patronal Foment del Treball.