La CUP dice que no mediará en las negociaciones entre ERC y Junts, que van "demasiado lentas"

La diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada ha asegurado que su formación no mediará en las negociaciones para formar Govern entre ERC y Junts porque no le corresponde, y ha lamentado que van "demasiado lentas".

"Lamentamos que haya tantas dificultades para que se pongan de acuerdo y confiamos en que en las próximas semanas" lo logren, ha explicado en rueda de prensa este martes en el Parlament, y ha argumentado que hay prisa por la situación de crisis sangrante, en sus palabras.

Estrada ha criticado que esta situación "recuerda demasiado a la última legislatura" y ha pedido que se dejen atrás los rifirrafes y haya más celeridad en las negociaciones entre los que ya son socios del actual Govern.

La diputada 'cupaire' ha explicado que han mantenido reuniones con ERC y Junts para saber cómo evolucionan las conversaciones entre ellos, y ha añadido que entienden que el acuerdo entre anticapitalistas y republicanos es "asumible por Junts" y cuentan con que no se modifique durante las negociaciones.

"Partimos de la premisa de que el acuerdo se mantendrá intacto porque a eso se comprometió ERC", ha respondido cuando le han preguntado si temen que Junts y ERC lleguen a otro acuerdo que no sea compatible con el de los 'cupaires'.

Además, ha concretado que en reuniones que han mantenido con Junts han identificado algunos escollos, relativos al ámbito de la salud y en concreto sobre la internalización de servicios como el transporte sanitario y el 061, pero confían en que "esta incomodidad será superable".

ESTRATEGIA UNITARIA INDEPENDENTISTA

La diputada ha emplazado a los partidos a encontrar un entendimiento y formar una dirección estratégica independentista que incluya a ERC, Junts y CUP, así como a la ANC y Òmnium Cultural, en lo que ha definido como un órgano colegiado donde "el Consell per la República (CxRep) puede ser un actor más".

Sobre este último organismo, Estrada ha explicado que no tienen inconveniente en debatir sobre si la CUP debe estar o no, pero se debe reformular y ahora "no hay una propuesta de reformulación sobre la mesa", ha avisado.

También ha dicho que están trabajando "para desarrollar este encuentro" entre los cinco actores políticos para confrontar las diferentes estrategias y decidir los pasos a seguir en esta legislatura, tras lo que ha añadido que desconocen la hoja de ruta de Junts y no acaban de compartir la de ERC.

Además, la diputada 'cupaire' ha asegurado que no ponen plazos a este posible encuentro: "Tenemos una legislatura por delante", pero ha instado a Junts a decir lo que quieren mejorar en este aspecto y así poder hacer pinza de manera conjunta, ha dicho textualmente.