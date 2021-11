La CUP entiende la "batalla" por la reforma laboral por una "promesa" a la UE a cambio de fondos europeos

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La portavoz de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, cree que con la derogación de la reforma laboral hay un "cambio de tono" en el Gobierno y una "batalla" por las "promesas" realizadas a la Unión Europea de no derogarla a cambio de los fondos del Plan de Recuperación.

"¿Qué le promete el Gobierno y el Ministerio de Trabajo a Europa? Esto tiene que ver con fondos europeos y esto es un problema", ha resumido en una rueda de prensa en la Cámara Baja en la que, en todo caso, ha dicho que les "alegra" que la vicepresidenta Yolanda Díaz "se haya podido quedar" al frente de esta negociación.

"Le deseamos suerte", ha dicho, asegurando que en la CUP esperan que Díaz "gane" a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y también "dentro de su espacio político". "Le deseamos toda la fuerza, pero se necesitan hechos, y hechos rápidamente", ha apostillado.

En todo caso, ha afeado a la vicepresidenta de Trabajo y líder de Unidas Podemos que esté "trabajando exclusivamente con los grandes sindicatos, CCOO y UGT", que "no son la única realidad sindical", ya que, ha dicho, "hay más sindicatos que no pactan sistemáticamente con el Estado ni con la patronal".

LOS PGE NO VAN CONTRA LA POBREZA NI LA CRISIS CLIMÁTICA

Respecto a los Presupuestos, que intentarán tumbar esta semana con una enmienda a la totalidad, ha reconocido que "son muy expansivos" pero "no porque se recauden más impuestos, sino por los fondos europeos", que pretenden ser, ha dicho, un 'green new deal' "pero sin redistribución de la riqueza". Así, cree que las nuevas cuentas no resuelven los "problemas fundamentales" que arrastra el país: la pobreza y la crisis climática.

En este sentido, lamenta que "no hay impuestos que repartan la riqueza ni medidas concretas para repartirla", ve que se "tira el dinero con bonos", como el de ayuda a los jóvenes para el alquiler, que cree que subirá los precios, y echa en falta alguna compensación a los ayuntamientos por la potencial pérdida de recaudación tras la sentencia contra el método de cálculo del impuesto sobre las plusvalías.

Tampoco comparte que los Presupuestos contemplen la ampliación de los aeropuertos de Barcelona y Palma, y la ampliación del Puerto de Valencia, y financien "macroáreas" para facilitar la llegada de turistas, ni que el Gobierno "no hable de referéndum ni de amnistía" en Cataluña.