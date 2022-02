La CUP pedirá que Juviallà (CUP) pueda seguir votando en el pleno del Parlament pese a la JEC

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El grupo de la CUP en el Parlament pedirá que su diputado Pau Juvillà pueda seguir votando en el próximo pleno del Parlament, en el que se votará el dictamen aprobado en la Comisión del Estatuto de los Diputados para defender que mantenga su escaño pese a la petición de la Junta Electoral Central (JEC) para que se le retire el acta.

Los anticapitalistas presentarán esta petición de delegación de voto --este tipo de votación se ejerce "por las medidas covid"-- cuando se convoque el pleno, ya que el hemiciclo tendrá un aforo limitado por la pandemia, han informado fuentes de la CUP a Europa Press.

La petición de delegación de voto llega en un momento en que aún hay dudas sobre si el diputado 'cupaire' mantiene o no sus derechos intactos, es decir, si acaba votando significará que sí mantiene el acta y, en caso contrario, querrá decir que ya la ha perdido.

Juvillà, que no podrá asistir al pleno por motivos de salud, no votó en el último pleno cuando se decidió presentar un recursos contra su inhabilitación: pese a estar presente en el hemiciclo consideró que era apropiado no participar de una votación que le afectaba directamente, pero fuentes de la CUP han explicado que quieren que ahora su voto cuente porque puede haber otros puntos en el orden día, y no quieren perder un voto.

Este jueves a las 13.30 horas se reunirá la Junta de Portavoces en el Parlament, en la que fijarán el orden del día del pleno y decidirán cuándo se celebra, a propuesta de la presidenta de la Cámara, Laura Borràs.

En el pleno, que se podría celebrar este mismo jueves por la tarde, se votará el dictamen aprobado el miércoles en comisión que plantea que Juvillà mantenga el escaño siempre y cuando no afecte a los funcionarios del Parlament.

Borràs tiene hasta el viernes para informar a la JEC sobre las medidas que ha tomado para acatar la petición del órgano electoral de retirar el acta de diputado a Juvillà, por lo que todo apunta a que el pleno para ratificar el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados se celebrará este jueves por la tarde.