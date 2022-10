La CUP rechaza la idea de "homologar" el delito de sedición al resto de Europa y exige a PSOE, UP y ERC "derogarlo"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La portavoz de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, ha rechazado este martes la posibilidad de reformar el delito de sedición en el Código Penal para hacerlo "homologable" con el de otros países europeos, tal y como se defiende desde el Gobienro, y lo que exige al PSOE, a Unidas Podemos y a ERC es "derogarlo" directamente.

En la rueda de prensa tras la cumbre de líderes europeos en Bruselas la semana pasada, el presidente Pedro Sánchez argumentó que España tiene un Código Penal que en algunos delitos "no es homologable" a otras democracias europeas, pero recalcó que no cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes para acometer con la reforma.

"Pero no se puede (homologar) porque en la mayoría de países europeos no existe (el delito de sedición)", ha señalado Vehí en rueda de prensa desde la Cámara Baja. A su juicio, este ilícito penal deriva "de las dictaduras" y "fundamenta la represión en el control del orden público". "Es propio de un Estado que no es democrático o de las dictaduras", ha subrayado.

Por ello, su formación apuesta por "derogar" el delito directamente. "Se lo decimos a PSOE, Unidas Podemos y ERC", ha continuado, antes de señalar que el marco negociador en el que las tres formaciones se mueven en el seno de la mesa de diálogo es "erróneo" y "aporta más problemas que soluciones".

La portavoz de la CUP ha achacado las palabras de Sánchez en Bruselas a un intento del presidente de hablar del delito de sedición en un "ambiente europeo, de modernidad", pero ha recordado que el Consejo Europeo, en un informe, aboga por considerar parte de la libertad de expresión defender el independentismo pacífico.