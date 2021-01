La CUP ve "imprescindible" aplazar las elecciones catalanas para proteger salud y voto

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

La candidata de la CUP a la Presidencia de la Generalitat, Dolors Sabater, ha defendido este miércoles que es "imprescindible" aplazar las elecciones catalanas convocadas el 14 de febrero, porque cree que proteger la salud, vida y seguridad de las persones, así como el derecho a voto, es una prioridad.

En rueda de prensa telemática este miércoles, ha remarcado que la CUP es la primera interesada en que las elecciones se hagan cuanto antes porque quieren un cambio en el Govern: "Porque justamente fruto de la mala manera como se está gobernando esta situación, son muchas de las consecuencias que estamos sufriendo".

"Pensamos que las medidas que se están tomando en todos los ámbitos no están respondiendo a las necesidades de la pandemia, por eso somos las primeras interesadas en las elecciones. Pero los datos sanitarios nos obligan a proponer este aplazamiento", ha incidido.

Para Sabater, el aplazamiento de las elecciones debe ir acompañado del despliegue inmediato de un plan de choque económico y sanitario, para paliar "los efectos de esta mala planificación de la pandemia y que deje de recaer sobre las espaldas de la mayoría de la gente".

Por su parte, la número 3 de la CUP a las elecciones catalanas, Eulàlia Reguant, ha defendido poner las 9.501 camas de la sanidad privada a disposición de la pública y sin contraprestacines: "Que no vuelva a pasar lo que vivimos en la primera ola, donde solo 100 camas de las 3.000 de la privada estuvieron a disposición de la pública, y a un precio abusivo con los 43.000 euros por alta de UCI".

Por lo que respecta a la atención primaria, ha exigido la recuperación del papel de "puerta de entrada y la vertebración de la sanidad pública" como respuesta frente al Covid-19 y que, más allá de poner a disposición el servicio del 061, se ponga a disposición de los CAP líneas telefónicas gratuitas.

En el ámbito social, Reguant pide la suspensicón de los pagos de alquileres, hipotecas, suministros y las cuotas de autónomos y, aunque reconoce que la Generalitat no tiene todas las competencias en este ámbito, sí que cree que "mientras no ponga las herramientas a disposición de las personas que no pueden pagar las facturas, está dejando a la gente en la absoluta miseria".

En un comunicado con motivo del aniversario del primer año del accidente de la petroquímica Iqoxe de Tarragona, la CUP ha anunciado que ha presentado toda la documentación necesaria para personarse como acusación popular en las tres causas contra la empresa.

El diputado en el Parlament y número 2 de la CUP a las elecciones catalanas, Carles Riera, ha recordado que las conclusiones provisionales de la investigación judicial sobre la explosión apuntan a los "delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones, daños y contra el derecho de los trabajadores".

Ha reiterado también que la formación ve graves ausencias de las conclusiones finales de la Comisión de Estudio de la Seguridad del Sector de la Petroquímica del Parlament, y ha criticado la posición del Govern de "mirar hacia otro lado en lugar de enfrentarse a los lobbies de la petroquímica".