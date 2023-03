La cúpula del First Republic Bank renuncia a los bonus de 2023

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Los principales ejecutivos del First Republic Bank, incluidos el fundador y presidente, así como el consejero delegado de la entidad, han renunciado a los bonus que les pudieran corresponder en el ejercicio 2023 en respuesta a las turbulencias del sistema bancario y su impacto en la entidad, cuyas acciones bajan este jueves más de un 2% y acumulan una caída de casi el 90% en lo que va de año.

"Con el apoyo de la Junta Directiva del Banco, James H. Herbert, Fundador y Presidente Ejecutivo; Michael J. Roffler, consejero delegado, y todos los demás directores ejecutivos del banco eligieron reducir sus bonificaciones anuales a cero para todo el año 2023", informó la entidad.

Asimismo, el presidente y el consejero delegado, junto con los ejecutivos de la entidad no tendrán incentivos basados en el desempeño, mientras que, además, el presidente del banco ha renunciado a su salario con fecha a partir del pasado 12 de marzo.

El banco regional explicó estos acuerdos "a la luz de la volatilidad reciente en el sistema bancario y su impacto posterior en First Republic Bank" señalando la intención de fomentar una alineación más estrecha con la experiencia de los accionistas, y señalar el compromiso con el Banco y todas las partes interesadas, incluidos, los clientes, trabajadores y comunidades.

La semana pasada, once bancos estadounidenses, incluyendo los cuatro más grandes (Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo) anunciaron una inyección de 30.000 millones de dólares (unos 28.180 millones de euros) en el First Republic Bank para fortalecer su liquidez y evitar su colapso.