La curiosa celebración de cumpleaños de Christian Suescun y su 'familia'

MADRID, 18 (CHANCE) Christian Suescun ha celebrado su 34 cumpleaños y lo ha hecho de una manera que nos ha llamado mucho la atención. No precisamente por cómo, sino con quién lo ha celebrado. Y es que ya sabemos que el hermano de Sofía Suescun no tiene buena relación con Mayte Galdeano, o al menos eso es lo que venden en las revistas y platós de televisión, pero esperábamos que en esta celebración, la elegida de Dios estuviera junto a su hijo, cosa que no ocurrió. El exconcursante de La casa fuerte estuvo con su cuñado Kiko Jiménez, su hermana Sofía y ¡atención! con Alessandro Livi, que es lo que más nos ha llamado la atención. El concursante de La isla de las tentaciones parece que ha entablado muy buena relación con Christian Suescun y con su familia ya que estaba en la mesa con ellos celebrando el cumpleaños... Sobre los rumores que apuntaban a que el hijo de Mayte Galdeano estaba conociendo a Andreina, de La isla de las tentaciones, Christian asegura que todo eso es mentira. Y es que parece que la cosa tuvo que acabar muy mal entre ellos porque ¡atención! a lo que nos dice de ella: "No... déjate, no la quiero ver ni en pintura".