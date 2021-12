Cvirus.- Aragonès pedirá al Gobierno extender restricciones de Cataluña al resto de España

También defenderá en la Conferencia de Presidentes el fondo Covid y baja laboral para trabajadores con un hijo confinado

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, pedirá al Gobierno de Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes autonómicos de este miércoles que emplace al resto de Comunidades Autónomas a aplicar medidas similares a las impulsadas en Cataluña para frenar la pandemia de Covid-19, ya que combatirla "no es competencia sólo de la Generalitat".

En una comparecencia este martes, ha avisado de que "es necesario que los otros territorios adopten medidas" similares a las del Govern, que ha planteado aplicar un toque de queda en municipios de más de 10.000 personas y con alta incidencia; limitar las reuniones sociales a diez personas; cerrar el ocio nocturno y limitar aforos en actividades como restauración y comercio.

"Los días que vienen son días de mucha movilidad entre territorios. Las medidas que estamos tomando, para que tengan más eficacia, deben ser lo más compartidas posible", ha dicho Aragonès sobre las medidas, algunas de las cuales requieren el aval del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), como el toque de queda.

"No pedimos un nuevo estado de alarma. Lo que sí pedimos son medidas adecuadas por parte del Gobierno del Estado en el momento que estamos", ha añadido, y ha destacado que Cataluña no es el territorio con peores indicadores y que hacen falta medidas en el resto del Estado.

Aragonès, que ha dicho que la situación requiere una celeridad que no podía esperar a la Conferencia de Presidentes --que cree que debería haberse celebrado antes--, ha añadido: "No me quiero meter en ámbitos de responsabilidad territorial que no me corresponden, pero creo que será bueno" que las medidas que se adopten en las Comunidades Autónomas sean similares.

Ha avisado de que "no es momento de nadar a contracorriente" y, preguntado por los medios, ha detallado que ha abordado la situación con otros presidentes autonómicos, como el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig.

Sobre la posibilidad de que las mascarillas vuelvan a ser obligatorias en el exterior, ha dicho que no lo rechazarán pero que esto no detiene contagios: "Si se quiere aprobar, adelante. Pero necesitamos medidas mucho más claras"

FONDO COVID

También ha avanzado que en la Conferencia de Presidentes reclamará un fondo Covid para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, y ha augurado que el resto de presidentes autonómicos estará de acuerdo con esta cuestión y coincidirá en la necesidad de disponer de esto fondo también en 2022.

Ha sostenido que el fondo Covid es imprescindible: "Empezamos 2022 con nueva ola de Covid-19, pero sin fondos Covid", lo que dificultarán hacer frente a la nueva ola y preparar ayudas para los sectores afectados por las restricciones, que el Govern pondrá en marcha aunque no cuente con este fondo.

Con este objetivo, Aragonès ha autorizado a la Conselleria de Economía realizar las transferencias presupuestarias necesarias para preparar las ayudas para los sectores afectados por las nuevas restricciones, que diseñarán los departamentos de Economía; Empresa y Trabajo; Presidencia, y Cultura.

Ha lamentado que el Gobierno todavía no haya decidido hacer un nuevo fondo Covid cuando, a su juicio, lo piden muchos territorios, por lo que ha avisado de que en la Conferencia de Presidentes deberán "apretar mucho" para que lo apruebe.

Aragonès también ha avanzado que pedirá en la Conferencia de Presidentes que se prevea la baja laboral en el caso de un trabajador deba cuidar de un hijo menor que se tenga que confinar por haber sido contacto estrecho con un positivo de coronavirus.

LOS "PRIMEROS"

Preguntado por si el Govern ha ido tarde para tomar estas decisiones, ha replicado que los datos epidemiológicos eran controlables hasta la semana pasada; que después se consolidaron los malos indicadores y que este domingo tuvieron el informe del comité de expertos; después el Govern las estudió y este lunes anunció las restricciones que consideró necesario aplicar.

"Creo que no llegamos tarde, porque somos los primeros de todo el Estado que adoptamos medidas. Nadie nos puede acusar de haber llegado tarde, al menos en términos comparativos", ha zanjado el presidente.