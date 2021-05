Cvirus.- Un crucero, a la espera en Palma de Mallorca para desembarcar a cinco tripulantes positivos en COVID-19

PALMA, 24 (EUROPA PRESS)

El crucero 'Odyssey of the Seas' se encuentra a la espera, en la bahía de Palma, de poder desembarcar a cinco tripulantes positivos en COVID-19.

Según Delegación del Gobierno en Baleares, el crucero pidió anoche autorización a Sanidad Exterior para trasladar a cinco tripulantes positivos en coronavirus que, de momento, son asintomáticos.

El vídeo del día Marruecos acusa a España de “crear” la crisis y querer que lo asuma Europa

No obstante, la naviera Royal Caribbean International ha emitido un comunicado en el que asegura que son sólo dos los tripulantes que han sido identificados como positivos tras la realización de un test y que fueron inmediatamente puestos en cuarentena.

Delegación de Gobierno ha informado que se espera que, a lo largo del día, estas cinco personas sean trasladadas a la Estación Marítima del Puerto de Palma. Mientras tanto, permanecen aislados en sus camarotes y en cuanto reciban la documentación correspondiente serán desembarcados en una embarcación auxiliar y trasladados hasta la Estación Marítima.

Allí un equipo de Sanidad Exterior les hará un primer examen, como indican los protocolos, y posteriormente se les trasladará en ambulancia hasta una clínica privada, donde pasarán la cuarentena. Paralelamente, el crucero realizará el control habitual anti-COVID al resto de la tripulación y pasajeros.

Según han informado desde Sanidad Exterior, el crucero permanece fondeado y en principio no se prevé que atraque en el Puerto de Palma. A bordo hay una cincuentena de pasajeros y unos 1.400 tripulantes. El último puerto visitado fue en Italia y tiene como destino los Estados Unidos.

Por su parte, la naviera ha asegurado que "no hay ningún pasajero a bordo del barco". "'Odyssey of the Seas' se encuentra actualmente de camino hacia los Estados Unidos. Como parte de los estrictos protocolos puestos en marcha por Royal Caribbean, todos los tripulantes han de tener una PCR negativa antes de embarcar. Una vez a bordo, todos se han realizar continuos test para asegurar que siguen siendo negativos. Este proceso nos permite detectar cualquier posible caso de COVID-19 y tomar las medidas necesarias para contener la transmisión del virus", han destacado.

En el comunicado, Royal Caribbean Internacional ha señalado que está trabajando con las autoridades sanitarias "para desembarcar de un modo seguro a estos tripulantes y supervisar cualquier tipo de requerimiento médico que puedan necesitar". "En este momento no hay más positivos casos a bordo", han concluido.