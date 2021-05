Cvirus.- Feijóo celebra el aval del TSXG y carga de nuevo contra el Gobierno: "Estamos sin rumbo y sin capitán"

Vuelve a situar como última opción pedir el estado de alarma, aunque lo haría si Galicia estuviese como Euskadi y la justicia no avalase las restricciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado su "agradecimiento" al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por la "sensibilidad" que, a su modo de ver, evidencia al ratificar las medidas de restricción impulsadas por el Gobierno autonómico frente a la covid-19 y que requerían de autorización judicial.

En concreto, el TSXG ratifica el cierre perimetral y el toque de queda entre las 23 y las 6 horas en los ayuntamientos gallegos en riesgo extremo (más de 500 casos por cada 100.000 habitantes) y las restricciones en las reuniones, tanto para este grupo de municipios como en toda Galicia entre la 1 y las 6 de la madrugada.

Además, las reuniones de no convivientes están limitadas a seis personas en exteriores y a cuatro personas en interiores, incluidos los domicilios privados, en el conjunto de municipios gallegos. En el caso de los que tienen restricciones máximas, no puede haber encuentros de personas que no convivan.

Tras conocer la decisión, Feijóo ha celebrado que el alto tribunal gallego aceptase los razonamientos articulados por la Asesoría Xurídica, cuyo trabajo ha destacado, así como "el rigor" y el trabajo tanto del Servizo Galego de Saúde (Sergas) como del comité clínico que asesora al Ejecutivo autonómico desde el principio de la pandemia.

Más allá, ha vuelto a cargar contra el Gobierno central y la "situación pintoresca" --con decisiones contradictorias de los tribunales en los distintos territorios del Estado sobre las mismas medidas-- a la que, bajo su punto de vista, aboca al "judicializar" la gestión de la pandemia. "Estamos sin rumbo y sin capitán", ha afeado, para añadir que cada comunidad sigue una "carta de navegación distinta" y trata de "llegar a puerto como puede".

En este punto, ha remarcado que la Xunta defiende desde hace meses la necesidad de adaptar la ley estatal para la gestión específica de la covid-19 y ha leído un parágrafo del pronunciamiento de la Fiscalía --en el marco del procedimiento para el aval judicial de las nuevas medidas-- en el que, según sus palabras, también defiende que sería "conveniente" dotarse de una norma estatal adecuada.

PEDIRÁ NUEVAS MEDIDAS SI ES PRECISO

Sobre el paso del TSXG, ha remarcado que se avalan todas las demandas del Ejecutivo autonómico y ha insistido en felicitar al comité --del que parten, había dicho previamente, "el 99,9%" de las decisiones que adopta la Xunta por sus "medidas razonadas y epidemiológicamente construidas".

"Vamos a seguir trabajando con el mismo rigor", ha esgrimido el mandatario autonómico, antes de añadir que las medidas se revisarán en el plazo fijado --están en vigor hasta el 22 de mayo--. Además, tras agradecer "la enorme responsabilidad" de la Fiscalía Superior y de la sala del TSXG que ha adoptado la decisión judicial, ha avanzado que, si la situación epidemiológica lo exige, la Xunta adoptará nuevas medidas y pedirá la autorización judicial.

VE "IRRESPONSABLE" QUE LOS JUECES "GOBIERNEN LA PANDEMIA"

Más allá, ha cargado contra una situación que, a su modo de ver, "no puede ser más pintoresca", con decisiones "contradictorias" entre distintos territorios e incluso salas de una misma comunidad --ha puesto el ejemplo de Andalucía--, y ha acusado al Gobierno que dirige Pedro Sánchez de provocar esta situación con su "negativa" a adaptar la ley orgánica para la gestión de la covid.

"No podemos hacer responsables a los jueces de la falta de una legislación específica para la pandemia. Es absolutamente irresponsable decir a los jueces que gobiernen la pandemia cuando tiene que gobernar el Ejecutivo", ha aseverado, antes de insistir en la situación de "inseguridad jurídica" en la que "navegan" las comunidades.

De hecho, ha recurrido al símil de una travesía para argumentar su postura. "Estamos sin rumbo y sin capitán, y cada uno intentando llegar a puerto como puede, con una carta de navegación distinta y tratando de interpretar qué decisiones podemos tomar", ha esgrimido.

"SI TUVIESE LA INCIDENCIA DE EUSKADI, LO PEDIRÍA"

Sobre la opción de pedir el estado de alarma para la Comunidad si la situación epidemiológica se complica en Galicia, Feijóo se ha pronunciado en la misma línea que lo hizo en la pasada jornada y lo ha situado como última opción. Pero ha admitido que, si la pandemia se descontrolase y los jueces no avalasen las medidas de la Xunta, lo haría.

"Si yo tuviese la misma incidencia que Euskadi, lo pediría", ha dicho Feijóo, quien ha recordado, en todo caso, que el gobierno vasco defendió mantener el estado de alarma y recibió la negativa del Ejecutivo de Sánchez.

En el caso gallego, en todo caso, ha insistido en que se sigue "siempre" el "mismo protocolo, el del asesoramiento del comité clínico". De su postura parten, ha dicho "el 99,9%" de las decisiones que se adoptan y se ratifican en el Diario Oficial de Galicia (DOG).