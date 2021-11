Cvirus.- Galicia pedirá certificado covid a restaurantes todo el día y bares desde las 21,00, si lo avala el TSXG

Rueda hace un llamamiento a la "responsabilidad" y los hosteleros coinciden en implantar esta medida y evitar cierre de locales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 (EUROPA PRESS)

La Xunta de Galicia y los hosteleros convocados a una reunión este lunes han coincidido en incorporar la exhibición del certificado covid para los clientes de los establecimientos, un requisito que ya está implantado en los locales de ocio nocturno y que, en todo caso, deberá ser ratificado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Concretamente, si lo avala el TSXG, los restaurantes pasarán a incorporar este certificado durante todo el día, mientras que bares y cafeterías deberán reclamarlo a los clientes a partir de las 21,00 horas. Además, se reducirán las mesas en interiores, de diez a ocho comensales, mientras que en exteriores pasarán de 20 a 15 como máximo; mientras que permanecen los mismos horarios actuales y los aforos.

La exigencia de esta acreditación --sea de vacunación, recuperación de la enfermedad o prueba negativa-- ya la incorporó la Xunta durante el verano, pero la sala de vacaciones del TSXG tumbó la medida, la cual, finalmente, el Tribunal Supremo avaló en parte, por eso el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, confía en que ahora no suponga un problema que salga adelante. Se enviará la petición de autorización esta misma semana para que las medidas puedan empezar "cuanto antes".

Tras la sentencia del Supremo, en Galicia se ha implantado el certificado covid en el ocio nocturno, con aval del alto tribunal gallego, así como en los albergues y, desde el pasado sábado, en hospitales para los acompañantes o vistas de pacientes ingresados.

En el encuentro han estado, por parte de la Xunta, el vicepresidente primero, Alfonso Rueda; el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña; la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán; y el director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva. Por parte del sector hostelero, entre otros y con presencia de todas las provincias, han acudido de forma presencial el presidente de los hosteleros de Lugo y de a Asociación Hostelería de Galicia, Cheché Real, y el presidente de los hosteleros de Pontevedra, César Ballesteros.

Actualmente, los aforos en hostelería están al 100 por cien, tanto en terrazas como en interiores, y existe un nivel de seguridad que reduciría al 30 por ciento la capacidad en interior y al 50 por ciento en exteriores.

LO ANTES POSIBLE

El vicepresidente primero de la Xunta, que ha recordado que esta reunión ya estaba prevista, ha apuntado que las condiciones en las que se ha desarrollado este encuentro "no tienen nada que ver" con el contexto en que se fijó este encuentro, con unos datos epidemiológicos más positivos y no en alza. En la última semana, Galicia ha incrementado en más de 1.400 los casos activos.

"No podemos olvidar que el virus está entre nosotros", ha lamentado Rueda, quien ha indicado que la Xunta trasladó a los representantes del sector las situación epidemiológica y la necesidad de "tomar medidas". Así pues, se mantienen aforos y horarios, pero se ha decidido algunas medidas de seguridad adicionales.

El "compromiso" de la Xunta, explicó Rueda, es que las nuevas medidas, como "hasta ahora" se revisarán en función de la situación epidemiológica. Es decir, si "mejorasen", perderían efecto, pero si empeorasen, "habría que tomar medidas más restrictivas".

El vicepresidente primero también ha trasladado la petición al sector de su labor de "concienciación" entre sus asociados y, a través de ellos, de la clientela. "Hay que tener claro que para acceder a estos locales hay que disponer de este certificado y es obligación de los locales exigirlo y de los que quieran acceder, tenerlo en su poder", ha ilustrado Rueda, quien ha dicho que son unas "normas sencillas" para "disfrutar pero en sensación cierta de estar en seguridad sanitaria".

Rueda ha llamado, así, a la "responsabilidad" de todas la partes y ha recordado que hay servicios de inspección y un régimen sancionador.

LA HOSTELERÍA, DE ACUERDO MIENTRAS SIGAN

Cheché Real ha manifestado su acuerdo con medidas que les permitan "seguir trabajando", aunque haya medidas que suponen una reducción en las mesas. "Esperemos que no vaya a más", ha apuntado, con respecto a esta reducción, Cheché Real, quien ha dicho que las medidas abordadas son las que venían reclamando, incorporar el certificado sin que ello suponga una reducción de aforos y horarios.

"No nos parecen que sean medidas excesivas", ha apuntado Cheché Real, quien ha señalado que la hostelería "tiene que seguir teniendo ingresos, para poder seguir haciendo frente a las nóminas, impuestos y tasas".

"Sería catastrófico que hubiese una vuelta atrás en el sentido de que no pudiésemos trabajar en nuestros establecimientos como veníamos haciendo hasta ahora y volver a una situación parecida o igual a hace siete u ocho meses", ha remarcado.

MESAS COMENSALES

La hostelería comprende que bajar en dos los comensales máximos por mesa, actualmente y con las medidas sanitarias actuales, "no es mucho". "Y esperemos que siga así", ha remarcado, antes de indicar que si los contagios siguen al alza, "seguramente la Xunta limitaría más" la actividad.

"Entendemos que lo primero es la salud de la ciudadanía y el simple hecho de pedir un certificado de vacunación o una PCR, nos damos por contentos porque vamos a poder seguir trabajando", ha subrayado.

Cheché Real ha considerado que esta reclamación de certificado covid no cree que vaya a repercutir en el turismo extranjero y ha puesto como ejemplo que otros países europeos ya tienen este requisito incorporado. "A mí no me molesta nada, igual que tengo que mostrar un DNI para un hotel, no me cuesta nada llevar esto en el teléfono y poder disfrutar de esa cena y de esa caña o pinchos en un establecimiento de hostelería. En absoluto", ha sentenciado.

AVAL TSXG

El vicepresidente primero de la Xunta ha apuntado que los argumentos que emplearán ante el TSXG son "puramente objetivos" y ha recordado que ya se han conseguido autorizaciones para los albergues o los hospitales.

"Queremos hacerlo cuanto antes, por eso queríamos esta reunión y constatar el acuerdo (del sector)", ha indicado Rueda, quien sobre si las medidas permanecerán hasta Navidad, ha recordado que "a día de hoy, la previsión no es mejorar" los datos, y que solo en ese caso cambiarían las restricciones. "Por lo tanto, queremos tomar estas medidas, son sencillas y nos van a permitir de disfrutar de un ocio responsable y nos recuerda que puede volver a atacar con virulencia como ahora", ha sentenciado.