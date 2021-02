Cvirus.- El TSJ de Baleares desestima la petición de los restauradores de reabrir la actividad

PALMA, 25 (EUROPA PRESS)

La Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) ha desestimado, este jueves, la petición de los restauradores de reabrir de forma inmediata la actividad.

De este modo, el Tribunal ha dictado un auto en el que rechaza la suspensión por la vía excepcional el contencioso interpuesto contra el acuerdo del Consell de Govern del 11 de enero, por el que se establecían los niveles de alerta sanitaria en las Islas y se disponían medidas como el cierre de bares, cafeterías y restaurantes.

Según los magistrados no concurre el presupuesto básico para la adopción de la medida cautelarísima como es la especial urgencia, dado que los restauradores interpusieron el recurso el 28 de enero sin solicitar ninguna medida cautelar y hasta este martes, casi un mes después, no pidieron las medidas urgentes, algo que conllevaría que el Govern no pueda responder a la denuncia de los empresarios.

Pese a rechazar la medida cautelarísima, el Tribunal sí ha acordado la formación de una pieza separada para decidir sobre una posible medida cautelar. Ahora, los hosteleros tienen un plazo de cinco días para que trasladen las alegaciones oportunas.