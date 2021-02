CyL confía en el "sentido común" de organizaciones que convocan el 8M y recomienda que no se celebren manifestaciones

VALLADOLID, 25 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha confiado en el "sentido común" de las organizaciones que convocan los actos con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M) y ha recomendado que no se celebren manifestaciones para evitar actos multitudinarios ante la situación de pandemia provocada por el Covid-19.

Igea se ha referido a este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha insistido en que existe el derecho a la manifestación y no corresponde a la Junta decidir si se celebran o no. No obstante, ha insistido en que, sobre este asunto, la Junta opina lo mismo que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que ha considerado que "por coherencia no ha lugar a las manifestaciones del 8M".

El vídeo del día Aguirre dice que Bárcenas ha inventado “una trola inmensa”

De este modo, el vicepresidente ha insistido en que confía en que las organizaciones finalmente no convoquen las manifestaciones y ha considerado que se pueden celebrar otro tipo de actos.

Por otra parte, Igea se ha referido a la propuesta del PP de Valladolid de celebrar procesiones nocturnas y ha recordado que ya ha habido reuniones con la Junta de Cofradías para abordar la celebración de la Semana Santa. Así, ha recordado que hay toque de queda "para todo el mundo".