CyL insiste en negociar un reparto "más equilibrado" del déficit y culpa al Gobierno de "imponer"

VALLADOLID, 8 (EUROPA PRESS)

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha insistido en la necesidad de negociar con el Gobierno un reparto "más equilibrado" del déficit, al tiempo que le ha culpado de "imponer" y "vivir postrado en una posición donde no cabe la negociación".

Fernández Carriedo se ha referido a este asunto después de que este miércoles no se aprobara en el Senado el objetivo de déficit planteado por el Gobierno. No obstante, el consejero ha asegurado que la Comunidad mantiene su objetivo en el 0,1 por ciento --70 millones de euros-- porque "reúne todos los requisitos".

"Es la que se nos comunicó formalmente por el Gobierno, no se nos ha comunicado ninguna otra y está aprobada por el Consejo de Ministros y, en segundo lugar, es la que ayer aprobó las Cortes de Castilla y León en el debate sobre el techo de gasto", ha defendido.

No obstante, ha insistido en la necesidad de negociar un "reparto más equilibrado" del déficit. "El gobierno no quiere negociar porque con unos quiere imponer y con otros vive postrado en una posición donde no cabe la negociación, es muy difícil", ha relatado.

En este sentido, Fernández Carriedo ha insistido en su petición de que la ministra reúna a las autonomías para negociar, ya que hay 14 comunidades "en contra" del objetivo planteado. "A lo mejor tenemos que ser escuchadas porque representamos una gran parte de la población española en España y hay más problemas que los problemas de Puigdemont con la justicia", ha defendido.

"El Gobierno es bueno que se dé cuenta de que, aparte de escuchar a Puigdemont, tiene que escuchar a los españoles y nosotros también nos consideramos personas que podemos aportar algo útil al proyecto nacional de España", ha zanjado, al tiempo que se ha preguntado "cuándo va a encontrar tiempo el Gobierno para preocuparse de los españoles y no de los delincuentes".