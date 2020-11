CyL pide evitar convocar actos que deriven en acumulación de personas, aunque sean al aire libre

VALLADOLID, 19 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha pedido este jueves a los responsables públicos que eviten convocar actos que pueden derivar en una acumulación importante de personas, aunque sean "al aire libre y con poco riesgo".

Así lo ha asegurado el portavoz de la Junta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en referencia a la concentración de personas que se registró el pasado fin de semana en el centro de Valladolid para ver el alumbrado navideño, que se encendió días antes sin acto oficial, y ante las declaraciones del alcalde, Óscar Puente, quien no considera "alarmante" la presencia de gente en la calle para ver las luces.

"Nos preocupan los mensajes equivocados", ha asegurado Francisco Igea, quien considera que todos los responsables públicos tienen que tener claro que "no es buena idea" convocar actos "que acaban en una concentración exagerada" aunque sean al aire libre o entrañe "poco riesgo" ante la situación de pandemia que se vive en la actualidad.

No obstante, y aunque ha recordado que al alcalde de Valladolid no le gustan sus sermones, cree que la situación que se produjo el pasado fin de semana fue "un efecto no esperado", pero ha insistido en pedir que se eviten los actos que pueden acabar en una concentración de personas porque puede que no entrañen riesgo pero la imagen "dice mucho".

"No es un sermón al alcalde", ha concluido el vicepresidente y portavoz de la Junta.