CyL pide al Gobierno atender las indicaciones de Europa sobre el Lobo: "el medio rural existe, no solo La Castellana"

VALLADOLID, 1 (EUROPA PRESS)

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se ha sentido "respaldado" por Bruselas en sus reivindicaciones sobre el lobo y ha reclamado "responsabilidad" al Gobierno y que atienda las indicaciones del Parlamento y la Comisión Europea.

"Le pedimos responsabilidad al Gobierno, que piense en el territorio rural, que no sólo existe Madrid, La Moncloa y La Castellana. Existen también todos los pueblos de nuestro territorio rural. Los ganaderos están abandonando las explotaciones de extensivo tan importantes para nuestra alimentación y nuestro sector primario", ha explicado, en declaraciones recogidas por Europa Press en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Suárez-Quiñones ha mostrado su satisfacción por los "importantes movimientos" de las últimas semanas tanto del Parlamento Europeo como de la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y que, en sus palabras, se alinean con las tesis de las autonomías del noroeste, entre ellas Castilla y León, con su oposición a la inclusión del lobo en el Lespre.

Así, reconoce que Von der Leyen pone "en duda" el régimen establecido por Europa para la protección del lobo, que la población ha crecido y que pone "en peligro" tanto a la ganadería como a las personas.

El problema, ha incidido, en que tanto el Gobierno de España como el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha endurecido el régimen cuando, en su opinión, habría que "flexibilizarlo".

"Son como un conductor que va en sentido contrario por la autopista", ha descrito para afear que la ministra Teresa Ribera haya querido llevar la protección que tiene esta especie en el sur "al norte". "Le pedimos responsabilidad y que atienda la decisión del Parlamento Europeo y las indicaciones de la presidenta de la Comisión Europea", ha sostenido.

Por último, ha vuelto a reclamar al Ejecutivo central los 8,8 millones que "adeuda" a Castilla y León, una cantidad que está "obligado" a abonar, en sus palabras, porque se trata de un acuerdo adoptado por "unanimidad" en Conferencia Sectorial. "No hay ninguna justificación para que no nos remita un dinero que no castiga a la Junta, porque no es de ella y sí de los ganaderos de Castilla y León", ha apostillado.