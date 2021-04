CyL rechaza un estado de alarma 'a la carta' y que el Gobierno "vuelva a pasar la pelota" a las CCAA tras el 9M

Igea afea al Gobierno que "paralice" el país por las elecciones de Madrid

VALLADOLID, 29 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha rechazado este jueves un Estado de Alarma 'a la carta', con lo que respalda el planteamiento realizado por el lehendakari, Íñigo Urkullu, y se vuelve a mostrar en contra de que el Gobierno central "vuelva a pasar la pelota" a las comunidades autónomas tras el 9 de mayo.

El vídeo del día El paro baja en 65.800 personas hasta marzo, su mejor dato en 20 años

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Igea ha eludido a sus raíces vascas plasmadas en su segundo apellido. "Hoy me siento mucho más Arisqueta que nunca, estoy muy de acuerdo con lo que dice el Gobierno vasco", ha señalado el vicepresidente, quien ha insistido en la decisión sobre la situación en la que quedará el país tras el 9 de mayo corresponde al Ejecutivo central.

"Lo que no puede hacer el Gobierno, aunque me temo que lo hará, es volver a pasar otra vez la pelota a las comunidades autónomas", ha señalado Francisco Igea tras lamentar que el Ejecutivo haya incumplido su "promesa" de actualizar la Ley de Salud Pública para adaptarla a la situaicón de pandemia y se plantee ahora no prorrogar el Estado de Alarma.

Para defender su rechazo a impulsar un Estado de Alarma 'a la carta'. Igea ha destacado que la Ley dice "claramente" que no se puede usar esta figura cuando la crisis es global y, como ha argumentado, actualmente hay nueve autonomías que están en una situación de "alerta máxima".

"Es una obligación del Estado gestionar las pandemias, el Gobierno tiene que asumir su responsabilidad, nosotros asumiremos la nuestra, pero quien la tiene que tomar en este momento es el Gobierno", ha insistido, tras lo que ha afeado que el Ejecutivo esté "nuevamente" en campaña electoral y teme que sus decisiones influyan en el resultado de los comicios en Madrid.

"Hay que llamar al Gobierno a tomar una decisión, no se puede tener al país paralizado porque haya una campaña electoral, no se puede poner las campañas electorales por delante del interés ciudadanos", ha aseverado el vicepresidente.

Igea ha insistido en que la Junta será responsable y tomará decisiones dentro de sus competencias para atajar la pandemia tras el 9 de mayo, aunque ha eludido hablar de medidas concretas porque considera que ahora debe actuar el Gobierno central.

En este sentido, se ha mostrado "preocupado" por la incidencia de Covid en las regiones que lindan con la Comunidad y lo que esto puede suponer tras la eliminación de los cierre perimetrales, por lo que ha insistido en la importancia de trabajar en la vacunación "a toda velocidad" para que "intentar que la irresponsabilidad del Gobierno pille con el mayor grado de inmunización posible".

SITUACIÓN ACTUAL EN LA COMUNIDAD

El vicepresidente de la Junta ha detallado que la situación sanitaria tiene una tendencia sostenida sin registrar descensos. Así, la incidencia acumulada a siete días es de 93 casos por cada 100.000 habitantes y de 196 a 14 días. Además, se ha mostrado "muy satisfecho" por el ritmo de vacunación tras haber superado el millón de dosis puestas en la Comunidad y alcanzar al menos al 35 por ciento de la población con una dosis.

No obstante, Igea ha asegurado que a la Junta le "preocupa mucho" la detección de otras variantes de virus como puede ser la India. "Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que el mundo es muy pequeño, espero que no se comentan los errores de otras veces", ha manifestado.

"Esto está en todas las partes, el mundo es muy pequeño y la interconexión muy grande", ha señalado, tras lo que se ha mostrado especialmente preocupado por la "lentitud" en la toma de decisiones. "Esto es especialmente desesperante, espero que seamos capaces de aprender a tomar decisiones, tomar decisiones no parece la especialidad de este Gobierno", ha insistido.

En este sentido se ha referido también la decisión sobre la segunda dosis de la vacuna de AstraZéneta entre la población menor de 60 años que han recibido la primera. "Nos gustaría que se tomase alguna decisón en tiempo, que este Gobierno no sea el último en tomar decisiones en la UE", ha señalado.

Por último, sobre el anuncio de la farmacéutica Pfizer sobre la posibilidad de tener que administrar una tercera dosis de su vacuna en nueve meses, Igea ha considerado "muy probable" que el sistema de vacunación sea estacional y similar al de la gripe, aunque ha abogado por esperar a conocer la evolución.