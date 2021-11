CyL ve "inaudito" que haya un reparto uniforme en fondos de reto demográfico y pide un criterio "claro"

VALLADOLID, 5 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha considerado "inaudito" que haya un reparto uniforme entre las autonomías de fondos para afrontar el reto demográfico y ha reclamado al Ministerio un criterio "claro" para futuras distribuciones después de que las ayudas para proyectos piloto se hayan entregado de forma igualitaria tras la Conferencia Sectorial celebrada este viernes.

En el seno de esta reunión Igea ha manifestado la "sorpresa" de Castilla y León por este reparto. "No lo entendemos, no se puede tratar a todos por igual y mucho menos se puede tener en cuenta el criterio de población, no puede ser que todas las comunidades argumenten que tienen problemas de reto demográfico", ha afeado.

De este modo, el vicepresidente ha señalado que hay que definir bien qué se engloba dentro del reto demográfico para tener "unos criterios claros de reparto" en los que, a su juicio, se debe primar a aquellas autonomías con problemas de dispersión y envejecimiento, entre otros.

Para el vicepresidente es "inaudito" este reparto y más que haya autonomía que digan que el problema también lo tienen autonomías con superpoblación. "No puede ser porque no es justo darle a todos igual", ha insistido, tras lo que ha mostrado su "preocupación" por futuros fondos, ya que el repartido hoy para proyectos piloto lo considera "excepcional".