El CZFB presenta las 18 primeras startups del Logistics 4.0 Incubator en el 4YFN

Esperan superar las 25 startups acogidas en el programa en un año

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha presentado este martes las 18 primeras startups que formarán parte del Logistics 4.0 Incubator, la primera incubadora de España de este sector, en la feria Four Years From Now (4YFN), que se celebra en el marco del Mobile World Congress 2023 (MWC).

En el acto de presentación han participado el delegado especial del Estado del CZFB, Pere Navarro; la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, y el director de la incubadora Logística 4.0, Pablo Valderrama, además de representantes de las startups seleccionadas.

La incubadora cuenta con el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y de la Fundación Incyde, y tiene el objetivo de "superar las 25 startups acogidas en el programa en un año", ha explicado Sorigué.

Además, ha asegurado que "con este tipo de iniciativas, el CFZB se consolida como uno de los principales motores de la nueva economía digital europea".

Navarro ha dicho que ve con muy buenos ojos que se dedique esta nueva incubadora a la Logística 4.0, ya que "si alguna cosa ha funcionado bien durante estos años de pandemia, ha sido la logística" y la incubadora será una demostración palpable de su papel, según él.

Las empresas incubadas pertenecen a los distintos estratos de la cadena de valor del sector logístico y aplican nuevas tecnologías de la Industria 4.0 como la fabricación aditiva, la inteligencia artificial, el 'Big Data' y la fotónica.

En esta línea, Valderrama ha afirmado que en la incubadora "hay competidores pero también empresas complementarias con las que favorecer el coworking".

FINANCIACIÓN Y EQUIPAMIENTO

Según Sorigué, el proyecto cuenta con empresas de toda la Unión Europea (UE), las cuales dispondrán de un presupuesto de entre 10.000 y 30.000 euros y de un espacio en la sede central del CZFB con equipamientos de última generación.

Valderrama ha detallado que las startups seleccionadas también contarán con servicios de consultoría, mentoría y formación, además de servicios de apoyo a la comercialización y de estar acompañados de técnicos expertos.