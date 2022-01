Dabiz Muñoz sopla las velas de su 42 cumpleaños como el mejor chef del mundo

MADRID, 15 (CHANCE)

En el mejor momento de su vida a nivel personal y profesional, Dabiz Muñoz celebra su 42 cumpleaños renunciando a una gran celebración pero no a soplar las velas al lado del mayor apoyo de su vida, Cristina Pedroche. Completamente entregado a su trabajo como chef en su exclusivo restaurante DiverXo en el que ya goza de tres estrellas Michelin, Dabiz suma un año más en el calendario presumiendo de felicidad.Reconocido recientemente como el mejor chef del mundo 2021, Dabiz no para de cosechar éxitos al lado de su mujer con la que comparte cada uno de sus logros profesionales. Hace tan solo unos días Dabiz acompañada a Cristina Pedroche en la Puerta del Sol desde la que la colaboradora de televisión volvió a despedir el año junto a Alberto Chicote.Como cada año, el chef ha cumplido con la tradición de probarse el vestido que Cristina lució el pasado año en las campanadas y que provocó una declaración de amor por parte de su mujer en redes sociales. "No puedo amar y admirar más a Marido. Es increíble tanto por dentro como fuera" escribía Cristina en Instagram mostrando una vez más la admiración por su marido.