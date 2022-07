Dalmases (Junts) sobre la polémica del 'Faqs': "Está evolucionando hacia un linchamiento"

Cs y PP le echan en cara el incidente al debatirse en el Parlament una moción que él presentaba

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El diputado de Junts Francesc de Dalmases ha sostenido este jueves desde la tribuna del Parlament que la polémica por la discusión que mantuvo con la subdirectora del programa 'Faqs' tras una entrevista a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, "está evolucionando hacia un linchamiento".

"Hace tres días que vivo un circo que está cada vez evolucionando hacia un linchamiento que me parece difícil justificar", ha dicho en el turno de réplica de una moción de su grupo que ha defendido ante el Parlament, después de que algunos grupos hayan aprovechado su intervención para reprocharle su conducta en aquella discusión.

Dalmases ha recalcado que pidió a Junts que le abriera un expediente informativo en aras de la transparencia y que, "para no generar distorsiones", se ha apartado de la presidencia de la comisión de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

"Pero no me esconderé porque no tengo nada de lo que esconderme y sí continuaré participando", ha dicho; ha añadido que en ningún momento ha negado que tuviera una discusión con la periodista, y ha asegurado que, a lo largo de su carrera, ha defendido la libertad de prensa y el buen periodismo.

Ha defendido que la discusión tuvo lugar "en términos de perspectiva periodística" y ha destacado que conoce a la afectada desde hace diez años, que aprecia su trabajo y que por eso pidió disculpas a quienes se hubieran sentido ofendidos.

Dalmases ha asegurado que no ha podido dar su versión sobre los hechos: "Lamento muchísimo que, sin que yo me haya podido expresar en los espacios donde corresponde, tenga que sufrir estas difamaciones sin que ni siquiera se me haya permitido explicarme".

CS Y LA RÉPLICA DE BORRÀS

Durante el debate de la moción sobre un referéndum en Escocia y que defendía Dalmases, Nacho Martín Blanco (Cs) ha hecho alusión al incidente, lamentando que ante una "entrevista incómoda, la presidenta de esta cámara tiene a su lado un lugarteniente que abronca a una periodista".

Además, Martín Blanco ha acusado a Borràs de haber "amenazado" a un profesor universitario y a su hermana por publicar datos sobre su trayectoria académica.

Al término de su intervención, Borràs ha tomado la palabra para avisar al diputado de Cs que no lo ha interrumpido pese a estar "facultada" para hacerlo, y lo ha acusado de aprovechar que ella, como presidenta, no puede tomar la palabra para entrar en el debate.

"Usted ha vulnerado la presunción de inocencia, el derecho a la intimidad y ha proferido una serie de afirmaciones sobre hechos que ni siqueira conoce", ha criticado.

PP

Por su parte, la portavoz popular en el Parlament, Lorena Roldán, ha acusado a Junts de tener un concepto equivocado de la democracia, y se ha referido al presunto fraccionamiento de contratos por parte de Borràs cuando dirigía la ILC y a la citada actitud de Dalmases.

"Aquí o se hace lo que ustedes quieren o si no arrasan con todo: saltarse las leyes, regalar dinero público o intentar amedrentar a periodistas. Esto no parece lo más democrático del mundo", ha ironizado.