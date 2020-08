Te damos las claves para combatir los temidos efectos de la mascarilla sobre la piel

MADRID, 12 (CHANCE)

El uso continuado de las mascarillas para combatir el Covid-19 ha traído consigo serias dificultades para nuestra piel. Y es que muchas de nosotras, debido a la obligatoriedad de esta prenda, hemos empezado a padecer problemas dermatológicos y estéticos.

Acné, sequedad e imperfecciones, una preocupación facial que en Estados Unidos ya han acuñado como MASKNE, de la unión de las palabras "Mask" + "Acne". Por esta razón, Birchbox, la empresa líder de ecommerce de belleza por suscripción, ofrece consejos y soluciones rápidas para combatirlo y aprender a cuidar correctamente la piel del rostro durante esta etapa:

En primer lugar, es vital limpiar nuestra piel nada más llegar a casa para dejarla respirar el máximo tiempo posible, ya que así se conseguirá airear la humedad, aceites, y bacterias que se acumulan debajo de la mascarilla. Lo ideal es usar un limpiador que no obstruya los poros, antes de usar esta prenda y después. Para hidratar nuestro rostro, una crema ligera, preferiblemente sin aceites y en textura gel, para refrescar nuestra piel y combatir la sequedad. Y, por supuesto, cambia la mascarilla sanitaria regularmente. En el caso de tener la piel con tendencia grasa, la más recomendada es la de algodón.

Para aquellas que sufren irritaciones, sequedad o descamaciones, lo recomendable es emplear los productos que usas habitualmente, ya que no es el momento adecuado de probar cosas nuevas o salirte de tu rutina de belleza habitual.

Además, si el roce de la mascarilla te produce irritaciones en el rostro, lo ideal es aplicar una ligera capa de un bálsamo o vaselina para actuar como capa protectora entre la piel y la prenda. Es importante evitar exfoliantes químicos o físicos, y lo más recomendable es usar un limpiador suave que sea apto para pieles sensibles.

Por último, si eres de las que no puede salir a la calle sin maquillaje, Birchbox aconseja usar bases ligeras o con fórmulas no-comedogénicas, que no obstruyen los poros de la piel. Para tus labios, aplica un bálsamo reparador o un aceite, ya que se están convirtiendo en los grandes olvidados debido al uso de la mascarilla. Y, haznos caso, céntrate en potenciar tus ojos. Es el momento para atreverse a crear looks veraniegos con tu mirada como gran protagonista.

Con estos tips, evitarás que la mascarilla pase factura a tu piel. La combinación de limpieza e hidratación, evitar el uso de productos agresivos y un uso del maquillaje adaptado a esta prenda ayudarán a que puedas lucir tu mejor cara sin dejar de cumplir las recomendaciones sanitarias.