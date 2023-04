Dani Alvés pide una nueva declaración ante la jueza a punto de cumplir tres meses en prisión

MADRID, 12 (CHANCE)

Después de más de dos meses en prisión, Dani Alves volverá a declarar ante el juez por petición de la defensa. Según ha publicado Cadena Ser, el ex futbolista querría dar una nueva versión de los hechos tras haberla cambiado ya en varias ocasiones. Será el próximo lunes 17 de abril cuando volvamos a escuchar una nueva versión de lo sucedido en una conocida discoteca de Barcelona donde Alves fue acusado de violar a una joven de 23 años.Aunque la investigación judicial está practicamente cerrada, la jueza ha dado su visto bueno fijando la declaración para el próximo lunes, cuando Alves cumplirá casi tres meses en prisión preventiva por lo sucedido.Si bien al principio el futbolista negaba los hechos dando a entender que no conocía a la víctima; minutos más tarde en preguntas de otra de las partes, dijo que sí la conocía, pero que no hubo agresión, sino que la noche de los hechos, él entró en el baño para hacer sus necesidades y la joven se abalanzó sobre él. En esa misma declaración, el futbolista acabó sosteniendo una tercera versión: reconoció que hubo sexo oral, pero insistió que fue consentido. Alves añadió que con su negativa a admitir los hechos, pretendía "proteger" a la joven.A diferencia de Alves, la víctima se ha mantenido firme desde el principio sin cambiar su declaración. Según la joven, el futbolista la encerró en un baño del reservado de la discoteca Sutton y la agredió sexualmente en contra de su voluntad.