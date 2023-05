Dani Alves sufre un nuevo revés, la jueza le deniega por segunda vez la libertad

MADRID, 9 (CHANCE)

Corren momentos difíciles para Dani Alvés que tendrá que seguir en prisión después de que la jueza que investiga su caso le haya denegado por segunda vez la petición de la defensa para dejarlo en libertad provisional hasta el juicio.Tras su reciente cumpleaños por el que recibió la visita de su ex mujer, Dinora Santana y de sus hijos, Alves ha recibido un nuevo mazazo por la decisión de la magistrada del Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona de no dejarle salir en libertad provisional. La jueza ya había descartado una petición igual del jugador, y la Audiencia de Barcelona avaló su decisión, pero Alves volvió a pedirlo tras una segunda declaración ante la jueza que hizo de forma voluntaria.Hay que recordar que el ex jugador del F.C. Barcelona permanece en la prisión de Brians II desde el pasado 20 de enero acusado de agredir sexualmente a una chica en la conocida discoteca Sutton de Barcelona.