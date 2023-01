Dani Alves, trasladado de prisión para garantizar su seguridad

MADRID, 23 (CHANCE)

Después de tres días en la prisión de Brians 1 - en la que ingresó el pasado viernes tras prestar declaración ante la jueza acusado de agredir sexualmente a una joven el 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona - Dani Alves ha sido trasladado esta mañana a la cárcel de Brians 2, también en la localidad de San Esteve Sesrovires, para "garantizar mejor seguridad y la convivencia", como explican fuentes penitenciarias.

El cambio se ha decidido porque Brians 2 "dispone de módulos residenciales más pequeños, lo que permite garantizar mejor la seguridad y la convivencia", cuenta con celdas individuales con ducha propia y hay una media de 80 internos por módulo, mientras que en Brians 1 hay unos 200 en cada uno.

De esta manera se salvaguarda la intimidad de Alves, tomando todas las medidas necesarias para que no se filtre ninguna imagen suya en la cárcel. Se trata de una decisión no exenta de polémica, puesto que mientras que Brians 1 es para presos en prisión preventiva, Brians 2 es para presos condenados y el futbolista todavía no se ha sido juzgado.

Por otra parte, fuentes de la Fiscalía han revelado a 'El programa de Ana Rosa' que por el momento no tienen ninguna noticia de que el brasileño quiera volver a prestar declaración como se ha dicho en las últimas horas; y lo que sí que parece seguro es que Alves estaría buscando a contrarreloj un nuevo abogado para defender una inocencia que, viendo sus contradicciones y la versión firme de su presunta víctima, cada vez más gente pone en duda.