Dani Carvajal regresa a Madrid tras su despedida de soltero

MADRID, 20 (CHANCE)

Feliz de poder disfrutar de las deseadas vacaciones de verano tras una temporada con el Real Madrid especialmente ajetreada, Dani Carvajal regresa a Madrid tras unos días en Ibiza donde ha podido disfrutar de su propia despedida de soltero. A pocos días de su boda con Daphne Cañizares, el futbolista llegó al aeropuerto de la capital junto a su futura mujer y su hijo reconociendo que ya están ultimando los detalles de su boda el próximo 24 de junio.

Tras unos días de desconexión con amigos en la isla pitiusa, el deportista quiso dedicarle también unos días más a Daphne y a su hijo para poder relajarse en la isla antes de uno de los días más felices de su vida.

El futbolista ha querido disfrutar de la compañía de sus amigos en la isla, aunque después quiso dedicar unos días a su prometida y a su hijo: "hemos disfrutado, la verdad que sí. Hemos tenido tres días intensos con los amigos, la verdad que se han portado muy bien conmigo" y añadía "he tenido despedida con mis amigos y luego me he quedado unos días con la mujer y el niño".

A pocos días de su boda, cruza los dedos para que no surja ningún inconveniente: "bien, ultimando todo. Nos quedan cinco días, más o menos todo controlado pero esperamos que no haya ningún imprevisto de última hora". Daphne Cañizares se ha encargado de organizar la boda, algo que le encanta y que forma parte de su carrera profesional: "ella es la que, al final, ha estado organizando todo y a ella le encanta, además, porque se dedica a ello, a la preparación de bodas".

Su futura esposa ha querido mantener en secreto algunos de los detalles de la boda para que pueda sorprenderse: "bueno, no me deja descubrir muchas cosas, dice que quiere que vea que muchas son sorpresas. Cuando pase, os diré". Dani nos cuenta los días que quedan antes de dar el gran paso, algo que espera con ganas: "muchas, muchas ganas".

Por otro lado, la luna de miel la quieren aprovechar para descansar y disfrutar del hijo que tienen en común: "sí, nos queremos ir con el crío así que iremos a desconectar. Este año ha sido muy largo y queremos descansar y estar a nuestro aire". No cabe duda de que el futbolista está viviendo uno de sus mejores momentos y no duda en exprimirlo al máximo rodeado de sus seres queridos.