Dani Martín presenta, con un íntimo showcase para diez afortunados, su nuevo disco, "Lo que me dé la gana"

MADRID, 19 (CHANCE)

Pese a las restricciones impuestas por la pandemia del Covid, Dani Martín no está dispuesto a que sus seguidores más fieles se queden sin escuchar en directo su nuevo y esperadísimo disco, "Lo que me de la gana". Por ello, el cantante madrileño ha decidido premiar a sus incondicionales ofreciendo diez exclusivos conciertos en acústico en la tienda Fnac de la calle Preciados. Tan solo unos pocos privilegiados - en grupos de diez en diez - han podido disfrutar de las nuevas canciones del artista en un íntimo showcase para diez personas.

Así, el exvocalista de "El canto del loco" ha querido regalar a sus seguidores una pequeña muestra de su nuevo disco con una propuesta íntima y de lo más original. Cumpliendo con todas las medidas de seguridad y haciendo Cultura Segura, Dani ha cantado en acústico tres de sus nuevas canciones a pequeños grupos de diez personas que, gracias a un sorteo, han podido disfrutar de la reaparición más esperada del cantante cuatro años después de la publicación de su último trabajo.

Si no has tenido la suerte de ser uno de los afortunados que han disfrutado del showcase de Dani Martín no te preocupes. ¡Dale al play y disfruta de las nuevas canciones de uno de los cantantes más talentosos de nuestro país!